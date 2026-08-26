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Nuevo mapa económico mundial: Rusia entra en el top 4 por paridad de poder adquisitivo
Nuevo mapa económico mundial: Rusia entra en el top 4 por paridad de poder adquisitivo
Sputnik Mundo
Al cierre del año pasado, Rusia ocupó el cuarto lugar entre las mayores economías del mundo, según datos del Fondo Monetario Internacional (FMI). El PIB... 26.08.2026, Sputnik Mundo
2026-08-26T10:42+0000
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En esta infografía, Sputnik te muestra qué otros países integran el ranking de líderes por PIB en PPA.
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📈 mercados y finanzas, pib, 📊 infografías económicas, 📊 infografía, инфографика
📈 mercados y finanzas, pib, 📊 infografías económicas, 📊 infografía, инфографика

Nuevo mapa económico mundial: Rusia entra en el top 4 por paridad de poder adquisitivo

10:42 GMT 26.08.2026
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Al cierre del año pasado, Rusia ocupó el cuarto lugar entre las mayores economías del mundo, según datos del Fondo Monetario Internacional (FMI). El PIB calculado en paridad de poder adquisitivo (PPA) superó por primera vez los siete billones de dólares. Únicamente China, Estados Unidos y la India se sitúan por delante.
En esta infografía, Sputnik te muestra qué otros países integran el ranking de líderes por PIB en PPA.
Nuevo mapa económico mundial: Rusia entra en el top 4 por paridad de poder adquisitivo - Sputnik Mundo
Nuevo mapa económico mundial: Rusia entra en el top 4 por paridad de poder adquisitivo - Sputnik Mundo
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