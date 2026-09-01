"Les estamos dando una paliza tremenda", dice Trump sobre ofensiva militar contra Irán

Asimismo, el mandatario norteamericano calificó el conflicto con Teherán como "una guerra relativamente pequeña". Los dichos de Trump se dan en medio de una nueva escalada entre Washington y Teherán, tras los ataques estadounidenses contra la isla iraní de Larek, así como la respuesta de la nación persa contra instalaciones de EEUU en Jordania.
Los dichos de Trump se dan en medio de una nueva escalada entre Washington y Teherán, tras los ataques estadounidenses contra la isla iraní de Larek, así como la respuesta de la nación persa contra instalaciones de EEUU en Jordania.
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