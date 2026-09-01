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"Les estamos dando una paliza tremenda", dice Trump sobre ofensiva militar contra Irán
"Les estamos dando una paliza tremenda", dice Trump sobre ofensiva militar contra Irán
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El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que los ataques contra el país persa han afectado gravemente a la nación. 01.09.2026, Sputnik Mundo
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Asimismo, el mandatario norteamericano calificó el conflicto con Teherán como "una guerra relativamente pequeña". Los dichos de Trump se dan en medio de una nueva escalada entre Washington y Teherán, tras los ataques estadounidenses contra la isla iraní de Larek, así como la respuesta de la nación persa contra instalaciones de EEUU en Jordania.
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"Les estamos dando una paliza tremenda", dice Trump sobre ofensiva militar contra Irán

01:30 GMT 01.09.2026
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonEl presidente de EEUU, Donald Trump
El presidente de EEUU, Donald Trump - Sputnik Mundo, 1920, 01.09.2026
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El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que los ataques contra el país persa han afectado gravemente a la nación.
"Entramos en Irán y les estamos dando una paliza tremenda", puntualizó ante la prensa en la Casa Blanca.
Asimismo, el mandatario norteamericano calificó el conflicto con Teherán como "una guerra relativamente pequeña".
Los dichos de Trump se dan en medio de una nueva escalada entre Washington y Teherán, tras los ataques estadounidenses contra la isla iraní de Larek, así como la respuesta de la nación persa contra instalaciones de EEUU en Jordania.
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