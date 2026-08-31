https://noticiaslatam.lat/20260831/serpiente-el-canciller-irani-acusa-a-netanyahu-de-haber-metido-a-eeuu-en-su-guerra-1174876755.html

"Serpiente": el canciller iraní acusa a Netanyahu de haber metido a EEUU en su guerra

"Serpiente": el canciller iraní acusa a Netanyahu de haber metido a EEUU en su guerra

Sputnik Mundo

El ministro de Exteriores de la República Islámica, Abás Aragchí, acusó al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de haber arrastrado a EEUU a la guerra... 31.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-31T18:35+0000

2026-08-31T18:35+0000

2026-08-31T18:35+0000

internacional

política

seguridad

benjamín netanyahu

abás aragchí

eeuu

irán

🌍 oriente medio

🛡️ zonas de conflicto

📰 escalada entre eeuu, israel e irán

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/08/1f/1174878833_6:0:1574:882_1920x0_80_0_0_68f12b3c71f1dc094a1cd01437e24265.jpg

Según Aragchí, en hebreo, Netanyahu se jacta de haber metido a la Administración estadounidense en una guerra contra el país persa en interés de Israel.En inglés, añadió, el primer ministro israelí alaba el liderazgo del presidente de EEUU. Las declaraciones de Netanyahu proceden de una entrevista emitida la víspera en medios israelíes. El alto cargo aseveró que lleva ocupándose de Irán "unos 40 años". "Me llevó mucho tiempo convencer a nuestros servicios de seguridad de la necesidad de un enfrentamiento directo con Irán. También me llevó bastante tiempo llevar a EEUU a esa misma comprensión. Lo logré porque pasé unas 1.000 horas en televisión estadounidense", señaló.El 28 de febrero, EEUU e Israel lanzaron ataques coordinados contra Irán, a los que Teherán respondió con represalias contra Israel y bases estadounidenses en varios países del golfo Pérsico.El 18 de junio, Washington y Teherán firmaron un memorando de entendimiento para poner fin a las hostilidades. Sin embargo, Irán acusó posteriormente a EEUU de incumplirlo. Desde el 8 de julio, ambos países han intercambiado nuevos ataques.Recientemente, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, anunció que Washington puso en marcha una operación denominada Paria Económico, dirigida contra Irán y quienes apoyan a Teherán, que incluye sanciones contra más de 60 entidades, personas y buques vinculados al país.

https://noticiaslatam.lat/20260826/netanyahu-afirma-que-alcanzar-un-buen-acuerdo-con-las-autoridades-iranies-es-imposible-1174810233.html

eeuu

irán

israel

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, seguridad, benjamín netanyahu, abás aragchí, eeuu, irán, 🌍 oriente medio, 🛡️ zonas de conflicto, 📰 escalada entre eeuu, israel e irán, israel