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"Serpiente": el canciller iraní acusa a Netanyahu de haber metido a EEUU en su guerra
"Serpiente": el canciller iraní acusa a Netanyahu de haber metido a EEUU en su guerra
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El ministro de Exteriores de la República Islámica, Abás Aragchí, acusó al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de haber arrastrado a EEUU a la guerra... 31.08.2026, Sputnik Mundo
2026-08-31T18:35+0000
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Según Aragchí, en hebreo, Netanyahu se jacta de haber metido a la Administración estadounidense en una guerra contra el país persa en interés de Israel.En inglés, añadió, el primer ministro israelí alaba el liderazgo del presidente de EEUU. Las declaraciones de Netanyahu proceden de una entrevista emitida la víspera en medios israelíes. El alto cargo aseveró que lleva ocupándose de Irán "unos 40 años". "Me llevó mucho tiempo convencer a nuestros servicios de seguridad de la necesidad de un enfrentamiento directo con Irán. También me llevó bastante tiempo llevar a EEUU a esa misma comprensión. Lo logré porque pasé unas 1.000 horas en televisión estadounidense", señaló.El 28 de febrero, EEUU e Israel lanzaron ataques coordinados contra Irán, a los que Teherán respondió con represalias contra Israel y bases estadounidenses en varios países del golfo Pérsico.El 18 de junio, Washington y Teherán firmaron un memorando de entendimiento para poner fin a las hostilidades. Sin embargo, Irán acusó posteriormente a EEUU de incumplirlo. Desde el 8 de julio, ambos países han intercambiado nuevos ataques.Recientemente, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, anunció que Washington puso en marcha una operación denominada Paria Económico, dirigida contra Irán y quienes apoyan a Teherán, que incluye sanciones contra más de 60 entidades, personas y buques vinculados al país.
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"Serpiente": el canciller iraní acusa a Netanyahu de haber metido a EEUU en su guerra
El ministro de Exteriores de la República Islámica, Abás Aragchí, acusó al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de haber arrastrado a EEUU a la guerra contra Irán "mediante engaño" y lo tildó de "serpiente".
Según Aragchí, en hebreo, Netanyahu se jacta de haber metido a la Administración estadounidense en una guerra contra el país persa en interés de Israel.
"Netanyahu se ríe abiertamente de cómo 'influyó' en EEUU a través de 1.000 horas de emisión en cadenas estadounidenses", afirmó el canciller iraní en X.
En inglés, añadió, el primer ministro israelí alaba el liderazgo del presidente de EEUU.
"Serpiente", concluyó el canciller persa.
Las declaraciones de Netanyahu proceden de una entrevista emitida la víspera en medios israelíes. El alto cargo aseveró que lleva ocupándose de Irán "unos 40 años".
"Me llevó mucho tiempo convencer a nuestros servicios de seguridad de la necesidad de un enfrentamiento directo con Irán. También me llevó bastante tiempo llevar a EEUU a esa misma comprensión. Lo logré porque pasé unas 1.000 horas en televisión estadounidense", señaló.
El 28 de febrero, EEUU e Israel lanzaron ataques coordinados contra Irán
, a los que Teherán respondió con represalias contra Israel y bases estadounidenses en varios países del golfo Pérsico.
El 18 de junio, Washington y Teherán firmaron un memorando de entendimiento
para poner fin a las hostilidades. Sin embargo, Irán acusó posteriormente a EEUU de incumplirlo. Desde el 8 de julio, ambos países han intercambiado nuevos ataques
.
Recientemente, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, anunció que Washington puso en marcha una operación denominada Paria Económico
, dirigida contra Irán y quienes apoyan a Teherán, que incluye sanciones contra más de 60 entidades, personas y buques vinculados al país.
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