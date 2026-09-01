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La Organización de Cooperación de Shanghái se convierte en un centro influyente del mundo multipolar, enfatiza Putin

La Organización de Cooperación de Shanghái se convierte en un centro influyente del mundo multipolar, enfatiza Putin

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La Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) recorrió un largo camino en estos 25 años, puso de relieve Vladímir Putin en su intervención en la cumbre de... 01.09.2026, Sputnik Mundo

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Al mismo tiempo, aseveró que la cooperación entre los países de la OCS contribuye a crear un clima de paz y estabilidad en el continente euroasiático."Los miembros de la OCS colaboran activamente en los ámbitos político, económico y humanitario. Y esta colaboración contribuye a garantizar un desarrollo planificado y sostenible de cada uno de nuestros Estados, y favorece la creación, en nuestro continente euroasiático común, de un clima de paz y estabilidad, confianza y cooperación", comentó.Además, destacó que la OCS es hoy, de hecho, la mayor asociación regional del mundo, en la que vive la mitad de la población mundial.El líder ruso afirmó que los países de la OCS deben hacer todo lo posible para evitar las provocaciones que puedan dar lugar a conflictos armados."En este sentido, queridos amigos, permítanme recordarles que hoy, 1 de septiembre, es el día en que comenzó la Segunda Guerra Mundial. Debemos hacer todo lo posible para eliminar de la práctica internacional cualquier tipo de provocación que dé lugar a conflictos armados", recalcó.Desarrollo económicoEn cuanto a la cooperación económica, el presidente ruso hizo hincapié en que el fortalecimiento del comercio entre los países de la OCS es uno de los principales objetivos de la organización.En este sentido, Putin subrayó que el volumen de comercio de Rusia con los países de la asociación en 2025 superó los 400.000 millones de dólares.Al mismo tiempo, reveló que los miembros de la OCS utilizan cada vez más las monedas nacionales en el comercio. En particular, su proporción en las transacciones de Rusia con sus socios de la organización supera el 98%, agregó.Además, Putin aseveró que el Banco de Desarrollo de la OCS debe ser lo más independiente posible de los países que utilizan las finanzas como arma.Kirguistán acoge la cumbre de la OCS en su calidad de presidente de la organización. En los actos que se celebrarán en el marco de la OCS y del formato OCS+ participarán representantes de 17 países y seis organizaciones internacionales.

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