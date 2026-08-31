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Putin llega a Kirguistán para participar en la cumbre de la OCS

Putin llega a Kirguistán para participar en la cumbre de la OCS

Sputnik Mundo

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, llegó a la capital kirguisa de Biskek para asistir a una cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS)... 31.08.2026, Sputnik Mundo

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En particular, los días 31 de agosto y el 1 de septiembre, el jefe del Estado euroasiático tendrá nueve encuentros bilaterales. Entre ellos se sitúan su homólogo de China, Xi Jinping, el primer ministro de India, Narendra Modi, y el presidente de Irán, Masud Pezeshkián.Fundada en 2001, la OCS tiene actualmente 10 miembros de pleno derecho: Afganistán y Mongolia participan en calidad de observadores; Arabia Saudita, Armenia, Azerbaiyán, Baréin, Birmania, Camboya, Catar, Egipto, los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Laos, Maldivas, Nepal, Sri Lanka y Turquía poseen el rango de socios de diálogo.Durante la cumbre que se celebró en 2025 en la ciudad china de Tianjin, se acordó que países observadores y socios de diálogo se unirán en la categoría de asociados.¿Qué es la Organización de Cooperación de Shanghái?La Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) fue fundada en 2001 sobre la base de los Cinco de Shanghái, que surgió luego de que Kazajistán, Kirguistán, China, Rusia y Tayikistán firmaran en 1996 un acuerdo sobre el fomento de la confianza en la esfera militar y la reducción de fuerzas en las fronteras comunes. En 2001, tras la adhesión de Uzbekistán, la organización cambió su nombre de los Cinco de Shanghái a la Organización de Cooperación de Shanghái.Los principales objetivos de la organización son el fortalecimiento de la confianza mutua y de buena vecindad entre los países miembros, la cooperación eficaz en materia política, comercial, económica, técnica, científica, cultural, así como de educación, energía, transporte, turismo, protección del medioambiente, entre otras esferas, además del avance hacia la creación de un nuevo orden político y económico democrático, justo y racional.El órgano principal de la OCS es el Consejo de Jefes de Estados miembros, que se reúne una vez por año para tomar decisiones sobre las cuestiones importantes de la organización.El Consejo de Jefes de Gobiernos también se reúne anualmente para analizar la estrategia de cooperación multilateral y las prioridades de la organización, así como para resolver las cuestiones más actuales y ratificar el presupuesto anual de la OCS.En conjunto, la también llamada familia de Shanghái representa casi la mitad de la población mundial, una cuarta parte de la superficie terrestre y una proporción comparable del PIB global.

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