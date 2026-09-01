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La OCS es una de las organizaciones regionales más poderosas, afirma Putin
La OCS es una de las organizaciones regionales más poderosas, afirma Putin
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El presidente ruso, Vladímir Putin, hizo un balance sobre la última cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), realizada en Kirguistán. 01.09.2026, Sputnik Mundo
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Asimismo, señaló que, durante el encuentro, se habló de temas comerciales, así como de aspectos de seguridad, como el combate al crimen organizado y contra el terrorismo. "Nadie impone nada a nadie en la OCS; todas las decisiones benefician a los países miembros", aseveró.
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La OCS es una de las organizaciones regionales más poderosas, afirma Putin

21:00 GMT 01.09.2026 (actualizado: 21:18 GMT 01.09.2026)
© Sputnik / Kristina SoloviovaEl presidente ruso Vladímir Putin
El presidente ruso Vladímir Putin - Sputnik Mundo, 1920, 01.09.2026
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El presidente ruso, Vladímir Putin, hizo un balance sobre la última cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), realizada en Kirguistán.
"La OCS es una de las organizaciones regionales más poderosas", resaltó ante la prensa.
El presidente de Rusia, Vladímir Putin - Sputnik Mundo, 1920, 01.09.2026
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Putin insta a mejorar la eficacia de la ONU y ampliar la representación de los países del sur global
11:59 GMT
Asimismo, señaló que, durante el encuentro, se habló de temas comerciales, así como de aspectos de seguridad, como el combate al crimen organizado y contra el terrorismo.
"Nadie impone nada a nadie en la OCS; todas las decisiones benefician a los países miembros", aseveró.
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