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La OCS es una de las organizaciones regionales más poderosas, afirma Putin
La OCS es una de las organizaciones regionales más poderosas, afirma Putin
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El presidente ruso, Vladímir Putin, hizo un balance sobre la última cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), realizada en Kirguistán. 01.09.2026, Sputnik Mundo
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Asimismo, señaló que, durante el encuentro, se habló de temas comerciales, así como de aspectos de seguridad, como el combate al crimen organizado y contra el terrorismo. "Nadie impone nada a nadie en la OCS; todas las decisiones benefician a los países miembros", aseveró.
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política, vladímir putin, organización de cooperación de shanghái (ocs), rusia
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La OCS es una de las organizaciones regionales más poderosas, afirma Putin 21:00 GMT 01.09.2026 (actualizado: 21:18 GMT 01.09.2026)
El presidente ruso, Vladímir Putin, hizo un balance sobre la última cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), realizada en Kirguistán.
"La OCS es una de las organizaciones regionales más poderosas", resaltó ante la prensa.
Asimismo, señaló que, durante el encuentro, se habló de temas comerciales, así como de aspectos de seguridad,
como el combate al crimen organizado y contra el terrorismo.
"
Nadie impone nada a nadie en la OCS
; todas las decisiones benefician a los países miembros", aseveró.
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