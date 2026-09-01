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La OCS es una de las organizaciones regionales más poderosas, afirma Putin

La OCS es una de las organizaciones regionales más poderosas, afirma Putin

Sputnik Mundo

El presidente ruso, Vladímir Putin, hizo un balance sobre la última cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), realizada en Kirguistán. 01.09.2026, Sputnik Mundo

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Asimismo, señaló que, durante el encuentro, se habló de temas comerciales, así como de aspectos de seguridad, como el combate al crimen organizado y contra el terrorismo. "Nadie impone nada a nadie en la OCS; todas las decisiones benefician a los países miembros", aseveró.

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