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Putin insta a mejorar la eficacia de la ONU y ampliar la representación de los países del sur global
Putin insta a mejorar la eficacia de la ONU y ampliar la representación de los países del sur global
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El presidente de Rusia, Vladímir Putin, puso de relieve la necesidad de adaptar la ONU a las profundas transformaciones que se están produciendo en la política... 01.09.2026, Sputnik Mundo
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En este contexto, aseveró que la ONU debe desempeñar un papel central en los asuntos mundiales.Agregó que la organización debe conservar sus funciones como "el principal mecanismo de coordinación de intereses", al explicar que así fue concebida desde el principio.Asimismo, Putin sostuvo que la Carta de las Naciones Unidas debe seguir siendo una fuente fundamental del derecho internacional.El mandatario subrayó que no todo en la labor del organismo multilateral satisface a Moscú, aunque matizó que esta situación ha sido una constante histórica.Detalló que Rusia está abierta a una cooperación honesta y mutuamente beneficiosa, basada en los principios de igualdad y beneficio mutuo.La cumbre de la OCS se celebra en Biskek, la capital de Kirguistán, del 31 de agosto al 1 de septiembre. Fundada en 2001, la OCS tiene actualmente 10 miembros de pleno derecho: Bielorrusia, China, la India, Irán, Kazajistán, Kirguistán, Pakistán, Rusia, Tayikistán y Uzbekistán.
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Putin insta a mejorar la eficacia de la ONU y ampliar la representación de los países del sur global

11:59 GMT 01.09.2026
© Sputnik / Pool / Acceder al contenido multimediaEl presidente de Rusia, Vladímir Putin
El presidente de Rusia, Vladímir Putin - Sputnik Mundo, 1920, 01.09.2026
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El presidente de Rusia, Vladímir Putin, puso de relieve la necesidad de adaptar la ONU a las profundas transformaciones que se están produciendo en la política y la economía mundiales. Estas declaraciones se produjeron en el marco de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS).
"El potencial de la ONU, al parecer, está lejos de haberse aprovechado plenamente. Es importante aunar esfuerzos para aumentar la eficacia de su labor y ampliar la representación en sus órganos, incluido el Consejo de Seguridad, de los países del sur y del este global", señaló el líder ruso.
En este contexto, aseveró que la ONU debe desempeñar un papel central en los asuntos mundiales.
Agregó que la organización debe conservar sus funciones como "el principal mecanismo de coordinación de intereses", al explicar que así fue concebida desde el principio.
Asimismo, Putin sostuvo que la Carta de las Naciones Unidas debe seguir siendo una fuente fundamental del derecho internacional.
El presidente ruso, Vladímir Putin - Sputnik Mundo, 1920, 01.09.2026
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La Organización de Cooperación de Shanghái se convierte en un centro influyente del mundo multipolar, enfatiza Putin
06:31 GMT
El mandatario subrayó que no todo en la labor del organismo multilateral satisface a Moscú, aunque matizó que esta situación ha sido una constante histórica.
"Probablemente no todo, no siempre, nos gusta o nos satisface en el trabajo de la ONU. Debo señalar, al mismo tiempo, que en realidad, si somos sinceros, así ha sido siempre, prácticamente desde el momento de su creación", puntualizó.
Detalló que Rusia está abierta a una cooperación honesta y mutuamente beneficiosa, basada en los principios de igualdad y beneficio mutuo.
La cumbre de la OCS se celebra en Biskek, la capital de Kirguistán, del 31 de agosto al 1 de septiembre. Fundada en 2001, la OCS tiene actualmente 10 miembros de pleno derecho: Bielorrusia, China, la India, Irán, Kazajistán, Kirguistán, Pakistán, Rusia, Tayikistán y Uzbekistán.
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