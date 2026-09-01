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Putin insta a mejorar la eficacia de la ONU y ampliar la representación de los países del sur global

Putin insta a mejorar la eficacia de la ONU y ampliar la representación de los países del sur global

Sputnik Mundo

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, puso de relieve la necesidad de adaptar la ONU a las profundas transformaciones que se están produciendo en la política... 01.09.2026, Sputnik Mundo

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En este contexto, aseveró que la ONU debe desempeñar un papel central en los asuntos mundiales.Agregó que la organización debe conservar sus funciones como "el principal mecanismo de coordinación de intereses", al explicar que así fue concebida desde el principio.Asimismo, Putin sostuvo que la Carta de las Naciones Unidas debe seguir siendo una fuente fundamental del derecho internacional.El mandatario subrayó que no todo en la labor del organismo multilateral satisface a Moscú, aunque matizó que esta situación ha sido una constante histórica.Detalló que Rusia está abierta a una cooperación honesta y mutuamente beneficiosa, basada en los principios de igualdad y beneficio mutuo.La cumbre de la OCS se celebra en Biskek, la capital de Kirguistán, del 31 de agosto al 1 de septiembre. Fundada en 2001, la OCS tiene actualmente 10 miembros de pleno derecho: Bielorrusia, China, la India, Irán, Kazajistán, Kirguistán, Pakistán, Rusia, Tayikistán y Uzbekistán.

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