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El Kremlin informa sobre una posible cumbre trilateral entre Putin, Trump y Xi Jinping

El Kremlin informa sobre una posible cumbre trilateral entre Putin, Trump y Xi Jinping

Sputnik Mundo

Durante el encuentro entre Vladímir Putin y Xi Jinping, el presidente chino mencionó que es probable que su par estadounidense, Donald Trump, asista al Foro de... 01.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-01T17:44+0000

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Vladímir Putin, Donald Trump y Xi Jinping mantienen conversaciones bilaterales por separado, pero nunca han celebrado una reunión trilateral completa.El APEC es un foro de cooperación económica integrado por 21 economías ubicadas en la cuenca del océano Pacífico; incluyendo a Rusia, China y Estados Unidos. Su próxima cumbre se celebrará del 18 al 19 de noviembre de 2026 en Shenzhen, China.

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