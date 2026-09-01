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El Kremlin informa sobre una posible cumbre trilateral entre Putin, Trump y Xi Jinping
El Kremlin informa sobre una posible cumbre trilateral entre Putin, Trump y Xi Jinping
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Durante el encuentro entre Vladímir Putin y Xi Jinping, el presidente chino mencionó que es probable que su par estadounidense, Donald Trump, asista al Foro de... 01.09.2026, Sputnik Mundo
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Vladímir Putin, Donald Trump y Xi Jinping mantienen conversaciones bilaterales por separado, pero nunca han celebrado una reunión trilateral completa.El APEC es un foro de cooperación económica integrado por 21 economías ubicadas en la cuenca del océano Pacífico; incluyendo a Rusia, China y Estados Unidos. Su próxima cumbre se celebrará del 18 al 19 de noviembre de 2026 en Shenzhen, China.
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El Kremlin informa sobre una posible cumbre trilateral entre Putin, Trump y Xi Jinping
17:44 GMT 01.09.2026 (actualizado: 17:59 GMT 01.09.2026)
Durante el encuentro entre Vladímir Putin y Xi Jinping, el presidente chino mencionó que es probable que su par estadounidense, Donald Trump, asista al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en China, al que el jefe de Estado ruso también asistirá, informa a medios rusos el asesor del Kremlin, Yuri Ushakov.
"Si todo sale según lo previsto, podremos organizar una reunión entre los tres. O al menos reunirnos con todos. Algo así. Pero el tema ya se mencionó", declaró Ushakov.
Vladímir Putin, Donald Trump y Xi Jinping mantienen conversaciones bilaterales por separado, pero nunca han celebrado una reunión trilateral completa.
El APEC es un foro de cooperación económica integrado por 21 economías ubicadas en la cuenca del océano Pacífico; incluyendo a Rusia, China y Estados Unidos. Su próxima cumbre se celebrará del 18 al 19 de noviembre de 2026 en Shenzhen, China.