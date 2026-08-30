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Una cumbre Putin-Trump-Zelenski solo es posible para sellar los acuerdos, señala el Kremlin
Una cumbre Putin-Trump-Zelenski solo es posible para sellar los acuerdos, señala el Kremlin
Sputnik Mundo
Un encuentro entre el presidente de Rusia, Vladímir Putin, el mandatario estadounidense, Donald Trump, y Volodímir Zelenski solo es posible para formalizar... 30.08.2026, Sputnik Mundo
2026-08-30T17:47+0000
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"Hace tiempo que se propone celebrar una cumbre entre [el presidente ruso, Vladímir] Putin, [el presidente de EEUU, Donald] Trump y [Volodímir] Zelenski. Y ya conocen bien la postura de nuestro jefe de Estado. Una reunión de este tipo solo es posible para formalizar acuerdos", apuntó Peskov.El portavoz del Kremlin precisó que una eventual reunión entre Putin y Zelenski también podría celebrarse únicamente con el objetivo de formalizar los acuerdos, mientras que alcanzar estos constituye un proceso complejo.El portavoz subrayó que Kiev no quiere dedicarse a lograr un acuerdo real.A la vez, agregó que Rusia está abierta a mantener negociaciones con Ucrania en Turquía, pero por el momento "no hay requisitos necesarios" para ello. La cumbre de la OCS en KirguistánLa visita de Vladímir Putin a Kirguistán será muy intensa y con numerosas reuniones bilaterales al margen de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), confirmó el vocero. En cuanto a las relaciones con China, Peskov aseguró que el tema de la interacción y la cooperación en el sector energético está siempre presente en la agenda."Se trata de una colaboración mutuamente beneficiosa. Cada país, como es obvio, defiende sus propios intereses. Nosotros, al menos, seguiremos haciéndolo. Y nuestros amigos chinos también seguirán haciéndolo", cerró.
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Una cumbre Putin-Trump-Zelenski solo es posible para sellar los acuerdos, señala el Kremlin
Un encuentro entre el presidente de Rusia, Vladímir Putin, el mandatario estadounidense, Donald Trump, y Volodímir Zelenski solo es posible para formalizar acuerdos previamente alcanzados, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.
"Hace tiempo que se propone celebrar una cumbre entre [el presidente ruso, Vladímir] Putin, [el presidente de EEUU, Donald] Trump y [Volodímir] Zelenski. Y ya conocen bien la postura de nuestro jefe de Estado. Una reunión de este tipo solo es posible para formalizar acuerdos", apuntó Peskov.
El portavoz del Kremlin precisó que una eventual reunión entre Putin y Zelenski también podría celebrarse únicamente con el objetivo de formalizar los acuerdos, mientras que alcanzar estos constituye un proceso complejo.
"Y los acuerdos no son en absoluto un trato rudimentario. Se trata de un proceso de resolución muy complejo, que consta de una enorme cantidad de detalles", explicó Peskov.
El portavoz subrayó que Kiev no quiere dedicarse a lograr un acuerdo real.
A la vez, agregó que Rusia está abierta a mantener negociaciones con Ucrania en Turquía, pero por el momento "no hay requisitos necesarios" para ello.
"Seguimos abiertos a ese tipo de negociaciones. Lamentablemente, no podemos declarar que existan los requisitos necesarios. Por el momento, simplemente no los hay", destacó.
La cumbre de la OCS en Kirguistán
La visita de Vladímir Putin a Kirguistán será muy intensa y con numerosas reuniones bilaterales al margen de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), confirmó el vocero.
"El presidente va a realizar ahora una visita a Kirguistán que será bastante larga e intensa. Dos días de la cumbre de la OSC en la ciudad de Biskek, con numerosas reuniones bilaterales al margen del evento", aclaró Peskov.
En cuanto a las relaciones con China, Peskov aseguró que el tema de la interacción y la cooperación en el sector energético está siempre presente en la agenda.
"Se trata de una colaboración mutuamente beneficiosa. Cada país, como es obvio, defiende sus propios intereses. Nosotros, al menos, seguiremos haciéndolo. Y nuestros amigos chinos también seguirán haciéndolo", cerró.
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