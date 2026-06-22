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Sin abandonar la cima: Messi se convierte en el máximo goleador en la historia de los mundiales

Sin abandonar la cima: Messi se convierte en el máximo goleador en la historia de los mundiales

Sputnik Mundo

El futbolista de la selección argentina de fútbol, ​​Lionel Messi, marcó un gol en el partido de segunda jornada de la fase de grupos del Mundial contra... 22.06.2026, Sputnik Mundo

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El astro argentino abrió el marcador en el minuto 38. Este fue su gol número 17 en las justas mundialistas. Superó al exdelantero de la selección alemana Miroslav Klose (16), quien lideraba la lista de máximos goleadores desde 2014.La Pluga al mismo tiempo, extendió su racha goleadora a seis partidos, igualando el récord del torneo en este indicador. La racha de Messi se remonta a los octavos de final del Mundial de 2022. Antes que él, solo el delantero francés Just Fontaine y el brasileño Jairzinho habían logrado la misma hazaña al marcar en seis partidos en una misma edición del certamen: el francés en 1958 y el brasileño en 1970.Además, el argentino es el máximo goleador en solitario de la Copa Mundial de 2026 con cuatro goles. En la primera ronda, Messi anotó un hat-trick contra Argelia, en la victoria 3:0.La Copa Mundial de la FIFA 2026 cuenta por primera vez con 48 selecciones y es la primera en celebrarse en tres países: EEUU, Canadá y México. El torneo se lleva a cabo del 11 de junio al 19 de julio.

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