Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20260622/sin-abandonar-la-cima-messi-se-convierte-en-el-maximo-goleador-de-la-historia-del-mundial-1174005257.html
Sin abandonar la cima: Messi se convierte en el máximo goleador en la historia de los mundiales
Sin abandonar la cima: Messi se convierte en el máximo goleador en la historia de los mundiales
Sputnik Mundo
El futbolista de la selección argentina de fútbol, ​​Lionel Messi, marcó un gol en el partido de segunda jornada de la fase de grupos del Mundial contra... 22.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-22T18:45+0000
2026-06-22T18:49+0000
américa latina
lionel messi
⚽ deportes
fútbol
copa mundial de fútbol de 2026
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/16/1174005093_0:85:2288:1372_1920x0_80_0_0_f3621c6a1a6982dce55bd76acaeffa7c.jpg
El astro argentino abrió el marcador en el minuto 38. Este fue su gol número 17 en las justas mundialistas. Superó al exdelantero de la selección alemana Miroslav Klose (16), quien lideraba la lista de máximos goleadores desde 2014.La Pluga al mismo tiempo, extendió su racha goleadora a seis partidos, igualando el récord del torneo en este indicador. La racha de Messi se remonta a los octavos de final del Mundial de 2022. Antes que él, solo el delantero francés Just Fontaine y el brasileño Jairzinho habían logrado la misma hazaña al marcar en seis partidos en una misma edición del certamen: el francés en 1958 y el brasileño en 1970.Además, el argentino es el máximo goleador en solitario de la Copa Mundial de 2026 con cuatro goles. En la primera ronda, Messi anotó un hat-trick contra Argelia, en la victoria 3:0.La Copa Mundial de la FIFA 2026 cuenta por primera vez con 48 selecciones y es la primera en celebrarse en tres países: EEUU, Canadá y México. El torneo se lleva a cabo del 11 de junio al 19 de julio.
https://noticiaslatam.lat/20260615/que-son-las-microapuestas-y-por-que-pueden-ser-un-problema-durante-la-copa-del-mundo-1173894883.html
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/16/1174005093_173:0:2116:1457_1920x0_80_0_0_2cb94c0546968a4612986438a0e98687.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
lionel messi, ⚽ deportes, fútbol, copa mundial de fútbol de 2026
lionel messi, ⚽ deportes, fútbol, copa mundial de fútbol de 2026

Sin abandonar la cima: Messi se convierte en el máximo goleador en la historia de los mundiales

18:45 GMT 22.06.2026 (actualizado: 18:49 GMT 22.06.2026)
© REUTERS MARIA LYSAKERLionel Messi de Argentina celebra el primer gol durante el partido con Austria, el 22 de junio
Lionel Messi de Argentina celebra el primer gol durante el partido con Austria, el 22 de junio - Sputnik Mundo, 1920, 22.06.2026
© REUTERS MARIA LYSAKER
Síguenos en
El futbolista de la selección argentina de fútbol, ​​Lionel Messi, marcó un gol en el partido de segunda jornada de la fase de grupos del Mundial contra Austria, estableciendo un nuevo récord goleador en la historia del torneo.
El astro argentino abrió el marcador en el minuto 38. Este fue su gol número 17 en las justas mundialistas. Superó al exdelantero de la selección alemana Miroslav Klose (16), quien lideraba la lista de máximos goleadores desde 2014.
La Pluga al mismo tiempo, extendió su racha goleadora a seis partidos, igualando el récord del torneo en este indicador. La racha de Messi se remonta a los octavos de final del Mundial de 2022. Antes que él, solo el delantero francés Just Fontaine y el brasileño Jairzinho habían logrado la misma hazaña al marcar en seis partidos en una misma edición del certamen: el francés en 1958 y el brasileño en 1970.
Además, el argentino es el máximo goleador en solitario de la Copa Mundial de 2026 con cuatro goles. En la primera ronda, Messi anotó un hat-trick contra Argelia, en la victoria 3:0.
La Copa Mundial de la FIFA 2026 cuenta por primera vez con 48 selecciones y es la primera en celebrarse en tres países: EEUU, Canadá y México. El torneo se lleva a cabo del 11 de junio al 19 de julio.
Desfile Mundialista en la Ciudad de México. - Sputnik Mundo, 1920, 15.06.2026
América Latina
¿Qué son las microapuestas y por qué pueden ser un problema durante la Copa del Mundo?
15 de junio, 08:37 GMT
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала