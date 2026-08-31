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La UE destina cantidades récord al rearme, pero pasa por alto su principal punto débil, indican los medios
La UE destina cantidades récord al rearme, pero pasa por alto su principal punto débil, indican los medios
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La fabricación de radares y sistemas de defensa aérea depende de manera crítica del germanio, cuyo suministro controla China. Por ello, en un contexto de... 31.08.2026, Sputnik Mundo
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El germanio, subproducto de la producción de zinc, es clave para la industria electrónica y también para el sector militar. Se utiliza en fibra óptica, semiconductores, cámaras termográficas, dispositivos de visión nocturna y radares, esenciales para detectar objetivos y operar sistemas de defensa antiaérea.Resulta casi irónico que el germanio, descubierto en 1886 por el químico alemán Clemens Winkler en Freiberg, Sajonia, y bautizado con el nombre de Alemania, sea hoy suministrado principalmente por China, que concentra alrededor del 70% de la producción mundial.Tras la escalada del conflicto en Ucrania, la Unión Europea destina cada vez más recursos a la defensa, cuyo gasto superará los 450.000 millones de euros en 2026, según el plan ReArm Europe. Sin embargo, el principal desafío es el acceso a las materias primas.Lo mismo ocurre con el titanio y las tierras raras, materias primas críticas para fabricar drones y aviones. China controla hoy el 90% de la capacidad mundial de procesamiento de tierras raras. Si Pekín corta el suministro de germanio y otros recursos, la capacidad de defensa de Europa se vería seriamente limitada, alertaron los informes.Bélgica es uno de los pocos países que procesa germanio a escala industrial y una alternativa a China. Portugal puede suministrar litio, mientras que Noruega, Finlandia y Suecia cuentan con reservas de tierras raras. Sin embargo, fuera de China la oferta es más limitada y los precios, como en el caso del germanio belga, suelen ser mucho más altos.El hecho de que China ocupe una posición demasiado dominante en numerosas cadenas de suministro ya quedó claro para muchos en agosto de 2023. En aquel momento, las autoridades de Pekín impusieron controles a la exportación de germanio y galio, revelaron los informes.Para la industria, esto supuso una señal de alarma y un presagio muy desagradable de lo que Europa podría tener que afrontar si China decidiera adoptar medidas más estrictas.Según los expertos, el galio, el germanio y el cobalto se encuentran entre las 12 materias primas de importancia crítica para la defensa de la OTAN.En 2024, la UE aprobó la Ley Europea de Materias Primas Fundamentales (CRMA, por sus siglas en inglés) para garantizar el suministro de recursos esenciales para la transición energética, como baterías, aerogeneradores y paneles solares.Para 2030, la UE busca cubrir al menos el 10% de sus necesidades con materias primas extraídas en Europa, procesar allí el 40% y obtener el 25% del reciclaje. Además, ningún país de fuera de la UE deberá aportar más del 65% de una misma materia prima estratégica, una medida dirigida principalmente a reducir la dependencia de China.
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La UE destina cantidades récord al rearme, pero pasa por alto su principal punto débil, indican los medios
La fabricación de radares y sistemas de defensa aérea depende de manera crítica del germanio, cuyo suministro controla China. Por ello, en un contexto de confrontación global, la industria de defensa del bloque se encuentra en una situación comprometida, según la prensa occidental.
El germanio, subproducto de la producción de zinc, es clave para la industria electrónica y también para el sector militar. Se utiliza en fibra óptica, semiconductores, cámaras termográficas, dispositivos de visión nocturna y radares, esenciales para detectar objetivos y operar sistemas de defensa antiaérea.
Resulta casi irónico que el germanio, descubierto en 1886 por el químico alemán Clemens Winkler en Freiberg, Sajonia, y bautizado con el nombre de Alemania, sea hoy suministrado principalmente por China, que concentra alrededor del 70% de la producción mundial.
Tras la escalada del conflicto en Ucrania, la Unión Europea destina cada vez más recursos a la defensa, cuyo gasto superará los 450.000 millones de euros en 2026, según el plan ReArm Europe. Sin embargo, el principal desafío es el acceso a las materias primas.
Lo mismo ocurre con el titanio y las tierras raras, materias primas críticas para fabricar drones y aviones. China controla hoy el 90% de la capacidad mundial de procesamiento de tierras raras. Si Pekín corta el suministro de germanio y otros recursos, la capacidad de defensa de Europa se vería seriamente limitada, alertaron los informes.
Bélgica es uno de los pocos países que procesa germanio a escala industrial y una alternativa a China. Portugal puede suministrar litio, mientras que Noruega, Finlandia y Suecia cuentan con reservas de tierras raras. Sin embargo, fuera de China la oferta es más limitada y los precios, como en el caso del germanio belga, suelen ser mucho más altos.
El hecho de que China ocupe una posición demasiado dominante en numerosas cadenas de suministro ya quedó claro para muchos en agosto de 2023. En aquel momento, las autoridades de Pekín impusieron controles a la exportación de germanio y galio, revelaron los informes.
Para la industria, esto supuso una señal de alarma y un presagio muy desagradable de lo que Europa podría tener que afrontar si China decidiera adoptar medidas más estrictas.
Según los expertos, el galio, el germanio y el cobalto se encuentran entre las 12 materias primas de importancia crítica para la defensa de la OTAN.
En 2024, la UE aprobó la Ley Europea de Materias Primas Fundamentales (CRMA, por sus siglas en inglés) para garantizar el suministro de recursos esenciales para la transición energética, como baterías, aerogeneradores y paneles solares.
Para 2030, la UE busca cubrir al menos el 10% de sus necesidades con materias primas extraídas en Europa, procesar allí el 40% y obtener el 25% del reciclaje. Además, ningún país de fuera de la UE deberá aportar más del 65% de una misma materia prima estratégica, una medida dirigida principalmente a reducir la dependencia de China.
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