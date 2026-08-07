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Un futuro menos dulce para Europa: la producción de azúcar cae a mínimos desde 2015, según medios

Un futuro menos dulce para Europa: la producción de azúcar cae a mínimos desde 2015, según medios

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La producción de azúcar en la Unión Europea y el Reino Unido podría descender hasta los 15 millones de toneladas, su nivel más bajo desde 2015, debido a la ola... 07.08.2026, Sputnik Mundo

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Las previsiones oscilan entre los 14,7 millones de toneladas de azúcar para la UE y el Reino Unido estimados por Covrig Analytics y los 14,1 millones calculados por la Comisión Europea. Además, Bruselas redujo su previsión para el rendimiento de la remolacha azucarera en la UE a 76 toneladas por hectárea, un 7% menos que en 2025.Esto se debe a las olas de calor del verano, que redujeron el rendimiento de la remolacha azucarera, y a la disminución de la superficie cultivada por segundo año consecutivo. Los agricultores sembraron menos tras dos cosechas récord que provocaron un exceso de oferta y la caída de los precios, según los informes.Mientras tanto, los meteorólogos prevén que las temperaturas sigan por encima de lo normal y que las lluvias sean escasas, lo que podría empeorar las perspectivas de la cosecha.Entre los mayores productores europeos, Francia prevé una caída del 13% en la producción de azúcar, hasta su nivel más bajo en cuatro años, debido al impacto de la sequía y las plagas en la remolacha azucarera. En Polonia, la reducción podría alcanzar el 18% por la menor superficie cultivada y una primavera fría y seca que afectó al rendimiento.Así, los analistas advierten de una posible escasez mundial de azúcar en la primera mitad del próximo año. A esta situación se suma el fenómeno de El Niño, que podría afectar a los cultivos de caña de azúcar en países asiáticos clave como la India y Tailandia, aumentando la presión sobre el mercado y el riesgo de un déficit global.Esto se reflejó en el aumento de los precios de los futuros del azúcar en las bolsas de Londres y Nueva York, que subieron un 6,5% y un 7,7%, respectivamente, desde principios de agosto.Europa atraviesa uno de los periodos de calor más intensos de los últimos años. España, Portugal, Francia, Italia y Grecia se encuentran entre los países más afectados.El fenómeno de El Niño es la fase cálida de un ciclo climático natural y se caracteriza por el calentamiento anómalo de las aguas superficiales del Pacífico tropical, lo que altera la circulación atmosférica, modifica los patrones de lluvia y temperatura en gran parte del planeta.

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