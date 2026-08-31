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La comunidad afromexicana contra la invisibilización: "Hemos participado en la construcción del país"

La comunidad afromexicana contra la invisibilización: "Hemos participado en la construcción del país"

Sputnik Mundo

Aunque hay alrededor de 3,1 millones de personas afrodescendientes en México —casi la población total de Uruguay—, a lo largo de la historia esta comunidad ha... 31.08.2026, Sputnik Mundo

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En sus 36 años de vida, Richard Ocasio ha tenido que explicar muchas veces que es mexicano. Cuando iba en la primaria, recuerda que debía decirle a sus compañeros —e incluso algunos de sus maestros— que nada tenía que ver con la "ola migrante africana" que, por entonces, llegaba a las afueras de la Ciudad de México. Ya en la universidad, en la licenciatura de contaduría pública, un profesor suyo bromeó en plena clase con que mejor se hubiera dedicado a la música o al deporte, como BB King o Mohamed Alí. A él nunca le pareció gracioso, pero se acostumbró. "En algún punto simplemente dejas pasar esos comentarios", refiere en charla con Sputnik con motivo del Día Internacional de los Afrodescendientes, instaurado por las Naciones Unidas. Pero la situación no cesó. Cada que viaja en su propio país, comparte que siempre tarda más en los aeropuertos, en las revisiones, en los controles migratorios. Richard forma parte del 2,4% de la población total de México que se identifica como afrodescendiente, según datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2023, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Sus padres son de Guerrero, un estado del sureste de la nación donde se concentra la mayor parte de esta comunidad. Sin embargo, también hay una gran presencia afro en Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo, Veracruz, Colima y Nuevo León, de acuerdo con los datos oficiales. El peso del esclavismo no es fácil de cargarAunque su existencia en territorio mexicano data desde el siglo XVI, la Constitución Política de México reconoció a la población afrodescendiente el 9 de agosto de 2019. Pasaron prácticamente 500 años de una invisibilización institucional y transversal que se ha traducido en una deuda histórica del Estado mexicano con estas comunidades, señalan expertas consultadas por Sputnik. Fue en 1492 cuando arribaron a América –entre ellas la región que, con el tiempo, se convertiría en México– millones de personas provenientes de África, la mayoría de ellas esclavizadas, de acuerdo con el libro Afrodescendientes en México. Una historia de silencio y discriminación (2016). Esta migración forzada y masiva está enmarcada, sin duda, en el comercio atlántico de esclavos, que tantas ganancias generó a los imperios europeos de aquella época durante tantos siglos. Y aunque no existen registros exactos de cuántas personas afrodescendientes fueron víctimas del esclavismo, diversos estudios apuntan que, entre 1492 y 1870, al menos 12,5 millones de personas africanas esclavizadas fueron transportadas a diversas regiones del mundo atlántico por comerciantes portugueses, ingleses, franceses, holandeses y españoles, para que trabajaran en plantaciones de tabaco, caña, café, algodón y arroz, así como en minas de oro y plata o al servicio doméstico.Amaro sostiene que, entre las autoridades novohispanas, había un "profundo racismo", algo que puede apreciarse, dice, en el famoso "sistema de castas" de la Nueva España, donde la comunidad afrodescendiente era enmarcada en categorías claramente discriminatorias, pues el objetivo era clasificar social y racialmente a la población según su origen étnico. De este modo, las personas afro eran colocadas en estratos como "mulato", "zambo", "saltapatrás", "galfarro" o "lobo", por mencionar algunos. Y aunque la historia oficial mexicana indica que, tras el fin de la esclavitud ly la Independencia, os afrodescendientes se integraron a la sociedad, eso resulta que fue una mentira que fue encubierta por el "mito" del mestizaje, apuntan las expertas. ¿Una identidad verdaderamente incluyente?Actualmente, alrededor del 70% de los afrodescendientes se ubican en los estratos socioeconómicos más bajos de México, mientras que aproximadamente el 30% vive en localidades rurales con menos de 15.000 habitantes, según cifras oficiales del Inegi. Además, el 32% de esta comunidad vive en situación de pobreza, por encima del promedio nacional, que es de 29,6%. Por si lo anterior no fuera poco, según la más reciente Encuesta Nacional sobre Discriminación, más de un tercio ha vivido situaciones de discriminación por su origen étnico. Y ni hablar de la representación política, porque en el Congreso mexicano es más común ver pleitos a golpes que iniciativas en favor de esta comunidad. Todos estos datos, lejos de reflejar la exclusión sistémica que ha sufrido esta población, son el resultado de una política de Estado que buscó, fallidamente, unificar a la población mexicana bajo la idea del mestizaje, es decir, que "todos somos iguales", aunque en la práctica social, económica, cultural y política nunca fue así, afirma Scarlet Estrada, cofundadora del proyecto Afrochingonas, el cual busca promover una agenda antirracista y visibilizar la discriminación, pero también los aportes de la comunidad. Sin embargo, dice, lo "mestizo" siempre fue una "categoría colonial" que excluyó a muchas poblaciones que conformaron y siguen conformando México. Así, los diferentes gobiernos mexicanos ejecutaron, en diferentes etapas y bajo distintos discursos, "un borramiento de la participación histórica y sociocultural" de las comunidades afrodescendientes. Dicha estrategia, apunta Estrada, tuvo "tintes eugenésicos", es decir, una intención de aplicar supuestas leyes biológicas para encontrar el perfeccionamiento de la especie humana, o lo que en México se traduce en una frase racista que suele repetirse mucho: "Hay que mejorar la raza". Todo ello, agrega, estuvo acompañado por políticas sociales, económicas y migratorias enfocadas en excluir a estas poblaciones, algo que continúa a pesar de que ha habido esfuerzos y avances gubernamentales y de la sociedad civil para combatirlo. "El mestizaje no sólo es un mito: es una estrategia política", asegura Estrada.Hasta los personajes históricos y caudillos cambiaron de piel...Aunque José María Morelos y Pavón (1765-1815) es una piedra angular en la historia de México y publicó el que, probablemente, sea el gran texto fundador del Estado mexicano —Los sentimientos de la nación (1813)—, su piel fue "aclarada" de tono durante siglos, en pinturas y reproducciones que acabaron en muchos libros de educación pública que llegaban a manos de niños y adolescentes. En la actualidad todavía hay murales suyos con un color de piel claro. Lo mismo sucedió con Vicente Guerrero (1782-1831), el presidente afrodescendiente de origen nahua que abolió la esclavitud en México, pocos años después de que la Corona española y su sistema virreinal fuera derrocado. De hecho, este insurgente también fue el primer presidente constitucional en abolir la esclavitud en toda América. Incluso la presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho en muchas ocasiones que uno de los lemas de la Cuarta Transformación —"la patria es primero"— tiene su origen en un discurso de este caudillo de la Independencia.Pero no los únicos casos, señala Estrada. También está Gaspar Yanga, un esclavo de la época colonial que encabezó una rebelión en contra de las autoridades y "fundó uno de los primeros pueblos libres en América Latina"."También tenemos a Amelia Robles, una luchadora que cobró gran fuerza en la Revolución mexicana, o Juan Garrido, quien llegó con Hernán Cortés", añade. La vena afrodescendiente de MéxicoDesde la cocina hasta la minería, pasando por la música y la danza, la influencia africana se siente en la vida diaria de millones de mexicanos, dice a Sputnik Penélope Vargas, experta en política cultural y territorio de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Y es que, según diferentes fuentes documentales y oficiales, en México hay alrededor de 400 comunidades afromexicanas, distribuidas principalmente en lo que se conoce como Costa Chica y Costa Grande, en el sureste del país. La académica apunta que la raíz afro fue tan fuerte en México que se podría afirmar que es "la tercera raíz cultural" del país. Y aunque todavía falta mucha tarea por hacer para visibilizar a estas comunidades, desde Palacio Nacional al menos ya se palpa mayor interés. Desde 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA). De este modo, la Financiera del Bienestar destinó ese año 500 millones de pesos para otorgar apoyos individuales y colectivos. Además, actualmente se impulsa la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos con un diálogo constante entre el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y las comunidades.

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