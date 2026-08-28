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El mercado de libros antiguos en México: un nicho que crece cada vez más | Video

El mercado de libros antiguos en México: un nicho que crece cada vez más | Video

Sputnik Mundo

Libros alemanes incunables del siglo XV, sermonarios europeos del Renacimiento con tapas de piel y madera, cartas de Porfirio Díaz, documentos sobre... 28.08.2026, Sputnik Mundo

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Aunque se trata de un nicho muy activo en México, el mercado de libros raros y antiguos en el país latinoamericano no cuenta con una oferta que satisfaga en su totalidad a todos los clientes y coleccionistas que se mueven en este mundo, donde algunos de los tesoros más preciados pueden encontrarse en subastas, galerías o colecciones privadas, pero también en tianguis ambulantes, sótanos de casas y librerías de viejo, señalan expertos consultados por Sputnik. Por ello, la Feria del Libro Anticuario Mexicano —que se lleva a cabo en la Casa Universitaria del Libro UNAM— es un espacio importante, porque es la primera vez que se reúnen expositores, coleccionistas y libreros en un mismo lugar, con un mismo objetivo y con actividades como conferencias, charlas y talleres, explica Sebastián Zúñiga, director de este encuentro editorial. Muchas piezas que aquí se encuentran están valuadas en cientos o miles de dólares.En México hay un campo amplio para compradores de libros antiguos y de colección. En casas de subastas —donde usualmente llegan las piezas más exclusivas a precios más elevados que en otros circuitos de venta— se ha llegado a ofertar una primera edición de El origen de las especies, de Charles Darwin, en 4.200.000 pesos (unos 248.000 dólares) o un lote de Acuarelas de Claudio Linati —el precursor de la litografía en México— en alrededor de 1.000.000 de pesos (unos 59.000 dólares).Además, ha habido coleccionistas de gran renombre no sólo en México, sino en toda América Latina, como el historiador y filántropo Guillermo Tovar de Teresa y el cronista e intelectual Carlos Monsiváis, quien muchas veces conseguía libros únicos en mercados ambulantes como la Lagunilla, en la capital mexicana. Alejandro Alfaro, librero anticuario y dueño de una librería virtual que ofrece todo este tipo de piezas, mostró a Sputnik un estatuto que expidió el Imperio de Maximiliano de Habsburgo en 1865. "Pudiera parecer un papel viejo de menos de 50 páginas, pero en casas de subastas ha alcanzado precios de hasta 25.000 pesos [unos 1.470 dólares]", señala. También tiene en su stand una serie de cartas del expresidente de México, Porfirio Díaz (1884-1911), que en subastas alcanzan precios superiores a los 20.000 pesos [1.180 dólares], sobre todo porque se trata de misivas escritas antes de que fuera el gran personaje de poder en que se convirtió eventualmente. En la feria se vende también una edición del Quijote de 1788, que contiene un mapa muy valorado, razón por la que se oferta en 45.000 pesos [unos 2.653 dólares], así como una partitura para orquesta, publicada en vida por el afamado compositor mexicano Silvestre Revueltas en 1938, en homenaje al autor español Federico García Lorca. Esta pieza está valorada en unos 28.000 pesos [1.650 dólares]. "Es una pieza realmente excepcional, una partitura completa de orquesta, algo poco común, ya que las partituras que sobreviven son reducciones para piano", explica Alex Bruck, librero anticuario, quien además tiene una lista de 60 partituras mexicanas de mediados del siglo XIX que desea ofertar en unos 60.000 pesos. "Yo espero que ese lote se vaya a una biblioteca o una colección importante".

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