Alza de rendimiento de bonos añade miles de millones al endeudamiento del G7, afirma la prensa occidental
© REUTERS Evelyn HocksteinScott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, habla durante una conferencia de prensa para detallar nuevas sanciones contra Irán, en el Departamento del Tesoro en Washington, D.C., EEUU, el 24 de agosto de 2026
© REUTERS Evelyn Hockstein
Síguenos en
Según un análisis de datos de emisión realizado por uno de los principales diarios financieros británicos, las naciones que conforman el G7 ya han asumido unos 16.000 millones de dólares adicionales en pagos de financiación pública.
De acuerdo con la prensa occidental, si las rentabilidades de la deuda se mantienen en los niveles actuales, se calcula que la factura extra para las economías de EEUU, Italia, Francia, el Reino Unido, Japón, Canadá y Alemania alcanzará los 34.000 millones de dólares para finales del primer trimestre del próximo año.
Cabe recordar que casi todas las emisiones de bonos gubernamentales en todos los plazos de vencimiento cotizan en la actualidad a tipos más altos que en febrero, cuando EEUU lanzó junto a Israel una guerra contra Irán que ha desestabilizado la región y desordenado la propia economía estadounidense, encareciendo cada nueva colocación de mercado.
Cabe recordar que casi todas las emisiones de bonos gubernamentales en todos los plazos de vencimiento cotizan en la actualidad a tipos más altos que en febrero, cuando EEUU lanzó junto a Israel una guerra contra Irán que ha desestabilizado la región y desordenado la propia economía estadounidense, encareciendo cada nueva colocación de mercado.
21 de agosto, 13:40 GMT
EEUU absorbe la mayor parte de este sobrecosto al representar el mayor mercado de deuda soberana del mundo, habiendo comprometido ya unos 10.600 millones de dólares adicionales. De persistir el escenario actual, el Tesoro estadounidense tendrá que hacer frente a otros 21.700 millones de dólares en pagos de intereses adicionales antes de que concluya el primer trimestre de 2027.
La fuerte subida de los rendimientos estadounidenses refleja la creciente preocupación de los inversores por el volumen de la deuda pública y el creciente aumento de la inflación en EEUU, que ya en ocho meses ha sobrepasado la meta que se había fijado para todo el año la Reserva Federal.
Las presiones financieras se mantienen elevadas a pesar de las intervenciones del secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien intentó frenar las tasas a largo plazo mediante un aumento en las compras estatales de bonos con vencimientos más distantes. Sin embargo, estos esfuerzos no han logrado revertir la tendencia alcista de los mercados financieros internacionales.
Otros miembros del G7, como el Reino Unido, Italia, Alemania y Japón, soportan algo más de un tercio del incremento global, señala el medio, debido a su alta dependencia de las importaciones de energía. En ese sentido, el cierre del estrecho de Ormuz, una de las derivaciones de la guerra contra la nación persa lanzada por EEUU e Israel, ha desatado una crisis de suministro que eleva las expectativas de inflación y encarece la financiación en todo el G7.
ExpandirMinimizar
¡No te pierdas las noticias más importantes!
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).