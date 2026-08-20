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No hay optimismo sobre la resolución del conflicto en Ucrania por la postura de Kiev, consideran en el Kremlin

No hay optimismo sobre la resolución del conflicto en Ucrania por la postura de Kiev, consideran en el Kremlin

Sputnik Mundo

En estos momentos no hay fundamentos favorables con respecto a la resolución pacífica de la cuestión ucraniana debido a la postura que adopta Kiev, señaló el... 20.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-20T11:24+0000

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Asimismo, indicó que en Occidente se observa una tendencia al cansancio respecto al apoyo a Ucrania. Sin embargo, varios países europeos animan de todos los modos posibles a otros Estados a que el conflicto en Ucrania prosiga."En Europa continúa presente un conjunto de países que están aumentando su implicación en esta guerra, tanto su implicación directa como tecnológica, técnica, etc. Por ejemplo, en el Reino Unido. Y, por supuesto, estos países hacen todo lo posible por extinguir este cansancio [de Occidente por apoyar a Ucrania] y, por el contrario, evitar que ese cansancio se agrave y animar por todos los medios a los países europeos a que continúen con esta guerra", razonó.En este contexto, aseguró que Rusia valora los empeños de todos los países que desean sinceramente contribuir a la resolución del conflicto ucraniano. "Son pocos, pero quizá por eso sus esfuerzos son aún más importantes y valiosos", opinó Peskov.En lo que respecta a la posible visita de los enviados del presidente de EEUU, Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, a Rusia, el portavoz informó que aún no hay alguna fecha concreta. Mientras tanto, subrayó que ambos son siempre muy bienvenidos en Moscú, al igual que son interlocutores muy apreciados por el presidente de Rusia, Vladímir Putin.A la vez, el vocero presidencial señaló que el mandatario ruso tiene previsto participar en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái que tendrá lugar en Kirguistán.

https://noticiaslatam.lat/20260819/occidente-utiliza-a-ucrania-para-una-guerra-indirecta-contra-rusia-indica-la-hermana-de-kim-jong-un-1174731229.html

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