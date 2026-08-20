https://noticiaslatam.lat/20260820/no-hay-optimismo-sobre-la-resolucion-del-conflicto-en-ucrania-por-la-postura-de-kiev-consideran-en-1174738096.html
No hay optimismo sobre la resolución del conflicto en Ucrania por la postura de Kiev, consideran en el Kremlin
No hay optimismo sobre la resolución del conflicto en Ucrania por la postura de Kiev, consideran en el Kremlin
Sputnik Mundo
En estos momentos no hay fundamentos favorables con respecto a la resolución pacífica de la cuestión ucraniana debido a la postura que adopta Kiev, señaló el... 20.08.2026, Sputnik Mundo
2026-08-20T11:24+0000
2026-08-20T11:24+0000
2026-08-20T11:29+0000
defensa
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
🛡️ zonas de conflicto
🌍 europa
política
dmitri peskov
vladímir putin
ucrania
rusia
occidente
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/11/1173932830_0:118:3219:1928_1920x0_80_0_0_cc71eeb18a5fce6f07964593a33ed815.jpg
Asimismo, indicó que en Occidente se observa una tendencia al cansancio respecto al apoyo a Ucrania. Sin embargo, varios países europeos animan de todos los modos posibles a otros Estados a que el conflicto en Ucrania prosiga."En Europa continúa presente un conjunto de países que están aumentando su implicación en esta guerra, tanto su implicación directa como tecnológica, técnica, etc. Por ejemplo, en el Reino Unido. Y, por supuesto, estos países hacen todo lo posible por extinguir este cansancio [de Occidente por apoyar a Ucrania] y, por el contrario, evitar que ese cansancio se agrave y animar por todos los medios a los países europeos a que continúen con esta guerra", razonó.En este contexto, aseguró que Rusia valora los empeños de todos los países que desean sinceramente contribuir a la resolución del conflicto ucraniano. "Son pocos, pero quizá por eso sus esfuerzos son aún más importantes y valiosos", opinó Peskov.En lo que respecta a la posible visita de los enviados del presidente de EEUU, Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, a Rusia, el portavoz informó que aún no hay alguna fecha concreta. Mientras tanto, subrayó que ambos son siempre muy bienvenidos en Moscú, al igual que son interlocutores muy apreciados por el presidente de Rusia, Vladímir Putin.A la vez, el vocero presidencial señaló que el mandatario ruso tiene previsto participar en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái que tendrá lugar en Kirguistán.
https://noticiaslatam.lat/20260819/occidente-utiliza-a-ucrania-para-una-guerra-indirecta-contra-rusia-indica-la-hermana-de-kim-jong-un-1174731229.html
ucrania
occidente
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/11/1173932830_244:0:2973:2047_1920x0_80_0_0_7020fcc24e6f4c2a802560cf060507dd.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa, política, dmitri peskov, vladímir putin, ucrania, rusia, occidente, kremlin, organización de cooperación de shanghái (ocs)
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa, política, dmitri peskov, vladímir putin, ucrania, rusia, occidente, kremlin, organización de cooperación de shanghái (ocs)
No hay optimismo sobre la resolución del conflicto en Ucrania por la postura de Kiev, consideran en el Kremlin
11:24 GMT 20.08.2026 (actualizado: 11:29 GMT 20.08.2026)
En estos momentos no hay fundamentos favorables con respecto a la resolución pacífica de la cuestión ucraniana debido a la postura que adopta Kiev, señaló el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, a la prensa.
"En este momento, dada la postura del régimen de Kiev, no hay motivos para el optimismo en lo que respecta a una resolución pacífica [de la crisis ucraniana]", sostuvo.
Asimismo, indicó que en Occidente se observa una tendencia al cansancio respecto al apoyo a Ucrania. Sin embargo, varios países europeos animan de todos los modos posibles a otros Estados a que el conflicto en Ucrania prosiga.
"En Europa continúa presente un conjunto de países que están aumentando su implicación en esta guerra, tanto su implicación directa como tecnológica, técnica, etc. Por ejemplo, en el Reino Unido. Y, por supuesto, estos países hacen todo lo posible por extinguir este cansancio [de Occidente por apoyar a Ucrania] y, por el contrario, evitar que ese cansancio se agrave y animar por todos los medios a los países europeos a que continúen con esta guerra", razonó.
En este contexto, aseguró que Rusia valora los empeños de todos los países que desean sinceramente contribuir a la resolución del conflicto ucraniano. "Son pocos, pero quizá por eso sus esfuerzos son aún más importantes y valiosos", opinó Peskov.
En lo que respecta a la posible visita de los enviados del presidente de EEUU, Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, a Rusia, el portavoz informó que aún no hay alguna fecha concreta. Mientras tanto, subrayó que ambos son siempre muy bienvenidos en Moscú, al igual que son interlocutores muy apreciados por el presidente de Rusia, Vladímir Putin.
A la vez, el vocero presidencial señaló que el mandatario ruso tiene previsto participar en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái que tendrá lugar en Kirguistán.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.