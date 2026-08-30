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El líder supremo de Irán llama a la unidad del mundo islámico contra EEUU e Israel
El líder supremo de Irán llama a la unidad del mundo islámico contra EEUU e Israel
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El líder supremo iraní, el ayatolá Mojtabá Jameneí, instó a los países musulmanes a mancomunarse ante el rumbo colonial y hegemónico de EEUU. Del mismo modo... 30.08.2026, Sputnik Mundo
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En este contexto, instó a los Estados musulmanes a reconocer al enemigo y contrarrestar sus planes. "La importante lección de la unidad y de cómo evitar la discordia es la primera lección de la escuela del islam sobre cómo tratar con amigos y enemigos", sostuvo Jameneí.Con ello, recalcó que los Gobiernos estadounidense e israelí "albergan enemistad hacia toda la 'umma' [comunidad] islámica". En este sentido, ni siquiera los gobernantes de estos países —muchos de los cuales se consideran sus aliados— están exentos, observó.El ayatolá señaló que EEUU ha puesto al descubierto ante el mundo sus objetivos coloniales y sus planes hegemónicos y apuntó a la importancia de la unión en el mundo islámico.El 28 de febrero, EEUU e Israel lanzaron ataques coordinados contra Irán, a los que Teherán respondió con represalias contra Israel y bases estadounidenses en varios países del golfo Pérsico.El 18 de junio, Washington y Teherán firmaron un memorando de entendimiento para poner fin a las hostilidades. Sin embargo, Irán acusó posteriormente a EEUU de incumplirlo. Desde el 8 de julio, ambos países han intercambiado nuevos ataques.Recientemente, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, anunció que Washington puso en marcha una operación denominada Paria Económico, dirigida contra Irán y quienes apoyan a Teherán, que incluye sanciones contra más de 60 entidades, personas y buques vinculados al país.
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El líder supremo de Irán llama a la unidad del mundo islámico contra EEUU e Israel
El líder supremo iraní, el ayatolá Mojtabá Jameneí, instó a los países musulmanes a mancomunarse ante el rumbo colonial y hegemónico de EEUU. Del mismo modo, señaló a Washington y Tel Aviv como enemigos e insistió en la necesidad de hacerles frente de manera unida.
"Los gobernantes criminales de EEUU y el régimen sionista ilegítimo son enemigos acérrimos de esta unidad [entre los musulmanes] y de esta amistad", indicó Jameneí con motivo de la Semana de la Unidad Islámica.
En este contexto, instó a los Estados musulmanes a reconocer al enemigo y contrarrestar sus planes. "La importante lección de la unidad y de cómo evitar la discordia es la primera lección de la escuela del islam sobre cómo tratar con amigos y enemigos", sostuvo Jameneí.
Con ello, recalcó que los Gobiernos estadounidense e israelí "albergan enemistad hacia toda la 'umma' [comunidad] islámica". En este sentido, ni siquiera los gobernantes de estos países —muchos de los cuales se consideran sus aliados— están exentos, observó.
El ayatolá señaló que EEUU ha puesto al descubierto ante el mundo sus objetivos coloniales y sus planes hegemónicos y apuntó a la importancia de la unión en el mundo islámico.
"La unidad de los musulmanes es la piedra angular principal para lograr una civilización islámica exaltada y triunfante", indicó.
El 28 de febrero, EEUU e Israel lanzaron ataques coordinados contra Irán
, a los que Teherán respondió con represalias contra Israel y bases estadounidenses en varios países del golfo Pérsico.
El 18 de junio, Washington y Teherán firmaron un memorando de entendimiento
para poner fin a las hostilidades. Sin embargo, Irán acusó posteriormente a EEUU de incumplirlo. Desde el 8 de julio, ambos países han intercambiado nuevos ataques
.
Recientemente, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, anunció que Washington puso en marcha una operación denominada Paria Económico
, dirigida contra Irán y quienes apoyan a Teherán, que incluye sanciones contra más de 60 entidades, personas y buques vinculados al país.
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