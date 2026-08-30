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Mercenarios de hasta 70 países podrían formar parte de las tropas de Kiev, según un investigador

Mercenarios de hasta 70 países podrían formar parte de las tropas de Kiev, según un investigador

Sputnik Mundo

Mercenarios de unos 70 países se encuentran en las filas de las FFAA de Ucrania, informó a Sputnik el jefe del Centro de Información Científica y Analítica del... 30.08.2026, Sputnik Mundo

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En cuanto a la nacionalidad, Plótnikov precisa que se trata en gran parte de colombianos, así como de distintos países de América Latina, "en concreto, mexicanos, brasileños y otros". Entre los europeos predominan los procedentes de Polonia y Finlandia, mientras que ha disminuido el número de estadounidenses y georgianos, según el estudio.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.Desde el Ministerio de Defensa ruso han declarado en reiteradas ocasiones que Kiev utiliza a mercenarios como carne de cañón. Los propios mercenarios han admitido en numerosas entrevistas que el mando de las FFAA ucranianas coordina mal sus acciones y que las probabilidades de sobrevivir son escasas, ya que la intensidad de los combates no es comparable con los conflictos en Afganistán u Oriente Medio, escenarios a los que estaban acostumbrados.

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