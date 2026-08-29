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Fuerzas de EEUU interceptan un presunto buque de reabastecimiento ligado a un grupo criminal de Ecuador
Fuerzas de EEUU interceptan un presunto buque de reabastecimiento ligado a un grupo criminal de Ecuador
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El Comando Sur de Estados Unidos afirmó en un comunicado que elementos de la Marina abordaron y posteriormente despejaron el buque que presuntamente... 29.08.2026, Sputnik Mundo
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De acuerdo con las autoridades, los tripulantes fueron escoltados a Ecuador y, posteriormente, el buque fue hundido por las fuerzas de EEUU. En 2025, el Gobierno estadounidense declaró a Los Choneros y Los Lobos, ambos grupos criminales ecuatorianos, como asociaciones terroristas. Ambos son señalados de participar en actividades de minería ilegal y trasiego de drogas.
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Fuerzas de EEUU interceptan un presunto buque de reabastecimiento ligado a un grupo criminal de Ecuador

22:46 GMT 29.08.2026
© Foto : Twitter / @22nd_MEUOperaciones de las fuerzas navales de EEUU en el Caribe
Operaciones de las fuerzas navales de EEUU en el Caribe - Sputnik Mundo, 1920, 29.08.2026
© Foto : Twitter / @22nd_MEU
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El Comando Sur de Estados Unidos afirmó en un comunicado que elementos de la Marina abordaron y posteriormente despejaron el buque que presuntamente participaba como apoyo en operaciones ilícitas de tráfico de drogas en el mar en aguas internacionales del Pacífico Oriental.
"Los servicios de inteligencia confirmaron que la embarcación, previamente identificada y objeto de sanciones por parte del Departamento del Tesoro, operaba en apoyo de la violenta organización narcoterrorista 'Los Choneros'", señala el comunicado.
De acuerdo con las autoridades, los tripulantes fueron escoltados a Ecuador y, posteriormente, el buque fue hundido por las fuerzas de EEUU.
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En 2025, el Gobierno estadounidense declaró a Los Choneros y Los Lobos, ambos grupos criminales ecuatorianos, como asociaciones terroristas. Ambos son señalados de participar en actividades de minería ilegal y trasiego de drogas.
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