Fuerzas de EEUU interceptan un presunto buque de reabastecimiento ligado a un grupo criminal de Ecuador

De acuerdo con las autoridades, los tripulantes fueron escoltados a Ecuador y, posteriormente, el buque fue hundido por las fuerzas de EEUU. En 2025, el Gobierno estadounidense declaró a Los Choneros y Los Lobos, ambos grupos criminales ecuatorianos, como asociaciones terroristas. Ambos son señalados de participar en actividades de minería ilegal y trasiego de drogas.
El Comando Sur de Estados Unidos afirmó en un comunicado que elementos de la Marina abordaron y posteriormente despejaron el buque que presuntamente participaba como apoyo en operaciones ilícitas de tráfico de drogas en el mar en aguas internacionales del Pacífico Oriental.
"Los servicios de inteligencia confirmaron que la embarcación, previamente identificada y objeto de sanciones por parte del Departamento del Tesoro, operaba en apoyo de la violenta organización narcoterrorista 'Los Choneros'", señala el comunicado.
De acuerdo con las autoridades, los tripulantes fueron escoltados a Ecuador y, posteriormente, el buque fue hundido por las fuerzas de EEUU.
En 2025, el Gobierno estadounidense declaró a Los Choneros y Los Lobos, ambos grupos criminales ecuatorianos, como asociaciones terroristas. Ambos son señalados de participar en actividades de minería ilegal y trasiego de drogas.
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