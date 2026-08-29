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Fuerzas de EEUU interceptan un presunto buque de reabastecimiento ligado a un grupo criminal de Ecuador

Fuerzas de EEUU interceptan un presunto buque de reabastecimiento ligado a un grupo criminal de Ecuador

Sputnik Mundo

El Comando Sur de Estados Unidos afirmó en un comunicado que elementos de la Marina abordaron y posteriormente despejaron el buque que presuntamente... 29.08.2026, Sputnik Mundo

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De acuerdo con las autoridades, los tripulantes fueron escoltados a Ecuador y, posteriormente, el buque fue hundido por las fuerzas de EEUU. En 2025, el Gobierno estadounidense declaró a Los Choneros y Los Lobos, ambos grupos criminales ecuatorianos, como asociaciones terroristas. Ambos son señalados de participar en actividades de minería ilegal y trasiego de drogas.

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