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Rusia está luchando por su presente y su futuro, expresa Putin

Rusia está luchando por su presente y su futuro, expresa Putin

Sputnik Mundo

Rusia lucha por su presente y su futuro, al mismo tiempo que es y seguirá siendo fuerte, proclamó el presidente ruso, Vladímir Putin. Asimismo, destacó que las... 28.08.2026, Sputnik Mundo

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Putin subrayó que las expectativas y aspiraciones de los ciudadanos deben ser el eje central de todas las decisiones de las autoridades."Precisamente la persona, las familias rusas, sus aspiraciones y anhelos deben estar en el centro de todos nuestros programas, medidas y decisiones", continuó.Asimismo, el presidente ruso destacó la importancia de los proyectos innovadores y audaces para el desarrollo del país euroasiático. En sus palabras, toda Rusia, desde Kaliningrado hasta Vladivostok, debe utilizar soluciones tecnológicas y desarrollos nacionales.Putin subrayó que la experiencia adquirida durante la operación militar especial debe tenerse en cuenta a la hora de desarrollar tecnologías militares, civiles y afines en el país euroasiático."Es importante tener en cuenta la experiencia de combate de nuestros soldados y oficiales a la hora de desarrollar tecnologías militares, civiles y afines, y ofrecer a los soldados [rusos] a nuestros hombres, posibles vías para su futuro empleo y su autorrealización en la vida civil", señaló el jefe de Estado ruso.

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