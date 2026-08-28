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Rusia está luchando por su presente y su futuro, expresa Putin
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Rusia lucha por su presente y su futuro, al mismo tiempo que es y seguirá siendo fuerte, proclamó el presidente ruso, Vladímir Putin. Asimismo, destacó que las... 28.08.2026, Sputnik Mundo
2026-08-28T17:23+0000
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Putin subrayó que las expectativas y aspiraciones de los ciudadanos deben ser el eje central de todas las decisiones de las autoridades."Precisamente la persona, las familias rusas, sus aspiraciones y anhelos deben estar en el centro de todos nuestros programas, medidas y decisiones", continuó.Asimismo, el presidente ruso destacó la importancia de los proyectos innovadores y audaces para el desarrollo del país euroasiático. En sus palabras, toda Rusia, desde Kaliningrado hasta Vladivostok, debe utilizar soluciones tecnológicas y desarrollos nacionales.Putin subrayó que la experiencia adquirida durante la operación militar especial debe tenerse en cuenta a la hora de desarrollar tecnologías militares, civiles y afines en el país euroasiático."Es importante tener en cuenta la experiencia de combate de nuestros soldados y oficiales a la hora de desarrollar tecnologías militares, civiles y afines, y ofrecer a los soldados [rusos] a nuestros hombres, posibles vías para su futuro empleo y su autorrealización en la vida civil", señaló el jefe de Estado ruso.
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Rusia está luchando por su presente y su futuro, expresa Putin
Rusia lucha por su presente y su futuro, al mismo tiempo que es y seguirá siendo fuerte, proclamó el presidente ruso, Vladímir Putin. Asimismo, destacó que las decisiones de las autoridades del país deben ser guiadas por las aspiraciones de los ciudadanos, y resaltó la importancia de las tecnologías nacionales para el desarrollo del Estado.
"En aras de fortalecer nuestra soberanía, luchamos por el presente y el futuro de Rusia mediante esfuerzos concretos orientados a mejorar el bienestar de los ciudadanos. Rusia es fuerte y seguirá siéndolo", expresó.
Putin subrayó que las expectativas y aspiraciones de los ciudadanos deben ser el eje central de todas las decisiones de las autoridades.
"Precisamente la persona, las familias rusas, sus aspiraciones y anhelos deben estar en el centro de todos nuestros programas, medidas y decisiones", continuó.
Asimismo, el presidente ruso destacó la importancia de los proyectos innovadores y audaces para el desarrollo del país euroasiático. En sus palabras, toda Rusia, desde Kaliningrado hasta Vladivostok, debe utilizar soluciones tecnológicas y desarrollos nacionales.
"Tenemos que conseguir que todo el país, desde Kaliningrado hasta Vladivostok, se sienta orgulloso y utilice los productos y las tecnologías fabricados en nuestro país, en Rusia. Se trata, entre otras cosas, de generar una demanda a largo plazo de productos nacionales y de crear un sistema completo de apoyo a la innovación", aclaró.
Putin subrayó que la experiencia adquirida durante la operación militar especial
debe tenerse en cuenta a la hora de desarrollar tecnologías militares, civiles y afines
en el país euroasiático.
"Es importante tener en cuenta la experiencia de combate de nuestros soldados y oficiales a la hora de desarrollar tecnologías militares, civiles y afines, y ofrecer a los soldados [rusos] a nuestros hombres, posibles vías para su futuro empleo y su autorrealización en la vida civil", señaló el jefe de Estado ruso.
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