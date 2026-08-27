Inversión de mexicanos en el extranjero se dispara más de 60%

Según la balanza de pagos, el incremento se concentró en el segundo trimestre del año, lapso en el que la salida de capital alcanzó los 8.094 millones de dólares, cifra superior a los 5.147 millones de 2025. El factor que impulsó el incremento, según el Banxico, fue la reinversión de utilidades de empresas mexicanas en otras naciones, que pasó de 2.573 millones de dólares en los primeros seis meses de 2025, a 6.199 millones en el mismo período de 2026.
En el primer semestre de este año, la inversión directa de los mexicanos en el exterior aumentó 67 puntos porcentuales, ello en comparación con el mismo período de 2025, al pasar de los 6.065 millones de dólares a los 10.159 millones de dólares, de acuerdo con el Banco de México (Banxico).
Según la balanza de pagos, el incremento se concentró en el segundo trimestre del año, lapso en el que la salida de capital alcanzó los 8.094 millones de dólares, cifra superior a los 5.147 millones de 2025.
El factor que impulsó el incremento, según el Banxico, fue la reinversión de utilidades de empresas mexicanas en otras naciones, que pasó de 2.573 millones de dólares en los primeros seis meses de 2025, a 6.199 millones en el mismo período de 2026.
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