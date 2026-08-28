https://noticiaslatam.lat/20260828/el-potencial-economico-de-rusia-supera-con-creces-al-de-otros-paises-destaca-analista-1174840311.html
El potencial económico de Rusia supera con creces al de otros países, destaca analista
El potencial económico de Rusia supera con creces al de otros países, destaca analista
Sputnik Mundo
Rusia figura entre las principales economías mundiales en un contexto de transformación de la economía global y creciente orientación hacia los mercados... 28.08.2026, Sputnik Mundo
2026-08-28T09:52+0000
2026-08-28T09:52+0000
2026-08-28T09:59+0000
economía
rusia
📈 mercados y finanzas
fondo monetario internacional (fmi)
💬 opinión y análisis
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/08/19/1174796800_0:75:3053:1792_1920x0_80_0_0_fff2899ab2105ab8fa1bf4f4e355c226.jpg
Así la analista comentó el hecho de que, según los datos de 2025, Rusia se convirtió en la cuarta economía del mundo: el PIB del país superó por primera vez los 7 billones de dólares en paridad de poder adquisitivo, de acuerdo con el FMI. China, EEUU y la India ocupan los tres primeros puestos en este indicador.Además, Novikova subrayó que comparar las economías únicamente en función de la paridad del poder adquisitivo ofrece una visión parcial. Este indicador tiene en cuenta las diferencias de precios entre países y permite comparar el volumen de bienes y servicios producidos en función de lo que puede adquirirse con una misma cantidad de dinero en cada economía.Al mismo tiempo, indicó que muchas clasificaciones mundiales presentan sesgos, ya que son elaboradas por instituciones occidentales.Para 2026, se prevé que este indicador alcance unos 7,34 billones de dólares en paridad de poder adquisitivo, lo que le permitirá mantener el cuarto puesto mundial y el primero de Europa, por delante de Japón y Alemania.
https://noticiaslatam.lat/20260826/el-precio-de-la-estupidez-burocratica-el-enviado-especial-de-putin-comenta-la-situacion-del-mercado-1174808409.html
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/08/19/1174796800_133:0:2862:2047_1920x0_80_0_0_3f208447a27745829f2ca9fa516fb82f.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusia, 📈 mercados y finanzas, fondo monetario internacional (fmi), 💬 opinión y análisis
rusia, 📈 mercados y finanzas, fondo monetario internacional (fmi), 💬 opinión y análisis
El potencial económico de Rusia supera con creces al de otros países, destaca analista
09:52 GMT 28.08.2026 (actualizado: 09:59 GMT 28.08.2026)
Rusia figura entre las principales economías mundiales en un contexto de transformación de la economía global y creciente orientación hacia los mercados asiáticos, comentó a Spuntik la experta en economía de la Universidad de Economía Plejánov, Ekaterina Novikova.
"El papel de Rusia se vuelve clave desde el punto de vista de la creación de nuevas rutas logísticas, la interacción comercial entre socios y, lo más importante, la cooperación en igualdad de condiciones de todos los países en el marco de la economía mundial", precisó.
Así la analista comentó el hecho de que, según los datos de 2025, Rusia se convirtió en la cuarta economía del mundo
: el PIB del país superó por primera vez los 7 billones de dólares en paridad de poder adquisitivo, de acuerdo con el FMI. China, EEUU y la India ocupan los tres primeros puestos en este indicador.
Además, Novikova subrayó que comparar las economías únicamente en función de la paridad del poder adquisitivo ofrece una visión parcial. Este indicador tiene en cuenta las diferencias de precios entre países y permite comparar el volumen de bienes y servicios producidos en función de lo que puede adquirirse con una misma cantidad de dinero en cada economía.
"Considerando todas las deudas acumuladas de las principales economías, EEUU y los países europeos perderían los primeros puestos de esta clasificación", aseveró la analista.
Al mismo tiempo, indicó que muchas clasificaciones mundiales presentan sesgos, ya que son elaboradas por instituciones occidentales.
"Si se tienen en cuenta la extensión territorial de los países, las capacidades de la infraestructura logística, las reservas de recursos naturales y la seguridad alimentaria de cada economía, Rusia puede situarse en el primer puesto mundial", explicó.
Para 2026, se prevé que este indicador alcance unos 7,34 billones de dólares en paridad de poder adquisitivo, lo que le permitirá mantener el cuarto puesto mundial y el primero de Europa, por delante de Japón y Alemania.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.