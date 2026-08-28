https://noticiaslatam.lat/20260828/el-potencial-economico-de-rusia-supera-con-creces-al-de-otros-paises-destaca-analista-1174840311.html

El potencial económico de Rusia supera con creces al de otros países, destaca analista

El potencial económico de Rusia supera con creces al de otros países, destaca analista

Sputnik Mundo

Rusia figura entre las principales economías mundiales en un contexto de transformación de la economía global y creciente orientación hacia los mercados... 28.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-28T09:52+0000

2026-08-28T09:52+0000

2026-08-28T09:59+0000

economía

rusia

📈 mercados y finanzas

fondo monetario internacional (fmi)

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/08/19/1174796800_0:75:3053:1792_1920x0_80_0_0_fff2899ab2105ab8fa1bf4f4e355c226.jpg

Así la analista comentó el hecho de que, según los datos de 2025, Rusia se convirtió en la cuarta economía del mundo: el PIB del país superó por primera vez los 7 billones de dólares en paridad de poder adquisitivo, de acuerdo con el FMI. China, EEUU y la India ocupan los tres primeros puestos en este indicador.Además, Novikova subrayó que comparar las economías únicamente en función de la paridad del poder adquisitivo ofrece una visión parcial. Este indicador tiene en cuenta las diferencias de precios entre países y permite comparar el volumen de bienes y servicios producidos en función de lo que puede adquirirse con una misma cantidad de dinero en cada economía.Al mismo tiempo, indicó que muchas clasificaciones mundiales presentan sesgos, ya que son elaboradas por instituciones occidentales.Para 2026, se prevé que este indicador alcance unos 7,34 billones de dólares en paridad de poder adquisitivo, lo que le permitirá mantener el cuarto puesto mundial y el primero de Europa, por delante de Japón y Alemania.

https://noticiaslatam.lat/20260826/el-precio-de-la-estupidez-burocratica-el-enviado-especial-de-putin-comenta-la-situacion-del-mercado-1174808409.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, 📈 mercados y finanzas, fondo monetario internacional (fmi), 💬 opinión y análisis