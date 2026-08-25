https://noticiaslatam.lat/20260825/no-solo-es-el-combustible-bolivia-padece-fuertes-lluvias-y-nevadas-1174794163.html

No solo es el combustible: Bolivia padece fuertes lluvias y nevadas

No solo es el combustible: Bolivia padece fuertes lluvias y nevadas

Sputnik Mundo

Seis de los nueve departamentos de Bolivia enfrentan los efectos del intenso fenómeno climático conocido como "Súper Niño", que ha provocado nevadas, lluvias... 25.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-25T06:45+0000

2026-08-25T06:45+0000

2026-08-25T06:45+0000

américa latina

sociedad

medioambiente

potosí

la paz

cochabamba

bolivia

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/08/19/1174794833_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e26f1f4b39f566688372470c638f317a.jpg

El Viceministerio de la dependencia informó que, desde el 11 de agosto, las intensas nevadas han afectado a 82.728 familias y dejado 20.760 familias damnificadas. Los daños se concentran en Potosí, Oruro, La Paz, Cochabamba, Chuquisaca y Tarija.Este fenómeno también provocó afectaciones en 28.799 hectáreas de cultivos y en 209.143 cabezas de ganado, de las cuales 376 se perdieron. En total, ha impactado a 46 municipios y 1.273 comunidades de los seis departamentos.Según El Deber, las condiciones meteorológicas adversas forman parte de un escenario que ha comenzado a afectar distintas regiones del país sudamericano de manera simultánea, con nevadas en zonas de altura y precipitaciones intensas en otras áreas.Las lluvias e inundaciones también han generado emergencias en La Paz, Potosí y Cochabamba. Defensa Civil contabilizó 11.144 familias afectadas y 2.091 damnificadas, además de daños en 16 municipios y 153 comunidades.Los fuertes vientos, por su parte, provocaron afectaciones en ocho municipios y 87 comunidades de Potosí. En esta región se registraron 3.227 familias afectadas y 1.022 damnificadas, además de una persona fallecida.En conjunto, las nevadas, lluvias, inundaciones y fuertes vientos dejan un saldo de 120.972 familias afectadas en suelo boliviano, de acuerdo con el balance de las autoridades.Según el medio local, el impacto climático se suma a un contexto de dificultades que enfrenta el país y aumenta las necesidades de las poblaciones rurales, particularmente aquellas cuya actividad económica depende de la agricultura y la ganadería.La autoridad agregó que el seguimiento de las emergencias permite identificar las necesidades de las comunidades afectadas y orientar la asistencia.

https://noticiaslatam.lat/20260806/venezuela-podria-enfrentar-una-sequia-extrema-y-una-crisis-energetica-sin-precedentes-ante-llegada-1174566436.html

potosí

la paz

cochabamba

bolivia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

sociedad, medioambiente, potosí, la paz, cochabamba, bolivia