No solo es el combustible: Bolivia padece fuertes lluvias y nevadas

El Viceministerio de la dependencia informó que, desde el 11 de agosto, las intensas nevadas han afectado a 82.728 familias y dejado 20.760 familias damnificadas. Los daños se concentran en Potosí, Oruro, La Paz, Cochabamba, Chuquisaca y Tarija.Este fenómeno también provocó afectaciones en 28.799 hectáreas de cultivos y en 209.143 cabezas de ganado, de las cuales 376 se perdieron. En total, ha impactado a 46 municipios y 1.273 comunidades de los seis departamentos.Según El Deber, las condiciones meteorológicas adversas forman parte de un escenario que ha comenzado a afectar distintas regiones del país sudamericano de manera simultánea, con nevadas en zonas de altura y precipitaciones intensas en otras áreas.Las lluvias e inundaciones también han generado emergencias en La Paz, Potosí y Cochabamba. Defensa Civil contabilizó 11.144 familias afectadas y 2.091 damnificadas, además de daños en 16 municipios y 153 comunidades.Los fuertes vientos, por su parte, provocaron afectaciones en ocho municipios y 87 comunidades de Potosí. En esta región se registraron 3.227 familias afectadas y 1.022 damnificadas, además de una persona fallecida.En conjunto, las nevadas, lluvias, inundaciones y fuertes vientos dejan un saldo de 120.972 familias afectadas en suelo boliviano, de acuerdo con el balance de las autoridades.Según el medio local, el impacto climático se suma a un contexto de dificultades que enfrenta el país y aumenta las necesidades de las poblaciones rurales, particularmente aquellas cuya actividad económica depende de la agricultura y la ganadería.La autoridad agregó que el seguimiento de las emergencias permite identificar las necesidades de las comunidades afectadas y orientar la asistencia.
Seis de los nueve departamentos de Bolivia enfrentan los efectos del intenso fenómeno climático conocido como "Súper Niño", que ha provocado nevadas, lluvias, inundaciones y fuertes vientos, que han dejado a más de 120.000 familias afectadas o damnificadas, según datos de Defensa Civil.
El Viceministerio de la dependencia informó que, desde el 11 de agosto, las intensas nevadas han afectado a 82.728 familias y dejado 20.760 familias damnificadas. Los daños se concentran en Potosí, Oruro, La Paz, Cochabamba, Chuquisaca y Tarija.
Este fenómeno también provocó afectaciones en 28.799 hectáreas de cultivos y en 209.143 cabezas de ganado, de las cuales 376 se perdieron. En total, ha impactado a 46 municipios y 1.273 comunidades de los seis departamentos.
Según El Deber, las condiciones meteorológicas adversas forman parte de un escenario que ha comenzado a afectar distintas regiones del país sudamericano de manera simultánea, con nevadas en zonas de altura y precipitaciones intensas en otras áreas.
Las lluvias e inundaciones también han generado emergencias en La Paz, Potosí y Cochabamba. Defensa Civil contabilizó 11.144 familias afectadas y 2.091 damnificadas, además de daños en 16 municipios y 153 comunidades.
Los fuertes vientos, por su parte, provocaron afectaciones en ocho municipios y 87 comunidades de Potosí. En esta región se registraron 3.227 familias afectadas y 1.022 damnificadas, además de una persona fallecida.
En conjunto, las nevadas, lluvias, inundaciones y fuertes vientos dejan un saldo de 120.972 familias afectadas en suelo boliviano, de acuerdo con el balance de las autoridades.
Según el medio local, el impacto climático se suma a un contexto dedificultades que enfrenta el país y aumenta las necesidades de las poblaciones rurales, particularmente aquellas cuya actividad económica depende de la agricultura y la ganadería.
"El monitoreo y la atención son permanentes a nivel nacional", afirmó el viceministro de Defensa Civil, Roberto Rivero Zimmermann.
La autoridad agregó que el seguimiento de las emergencias permite identificar las necesidades de las comunidades afectadas y orientar la asistencia.
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