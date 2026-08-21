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Europa se niega a conceder a Kiev fondos adicionales para los agricultores, informan medios

Europa se niega a conceder a Kiev fondos adicionales para los agricultores, informan medios

Sputnik Mundo

La Unión Europea rechazó destinar capital extra a los agricultores de Ucrania, indican medios ucranianos con referencia al vocero de la Comisión Europea... 21.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-21T10:16+0000

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La UE ha denegado la concesión de 220 millones de euros (alrededor de 260 millones de dólares) adicionales a los agricultores del país ante el bloqueo de los puertos del mar Negro por causa de ataques rusos, señalan.El portavoz de la Comisión Europea explicó que el ente ya apoya programas de crédito a través de intermediarios para los bancos ucranianos, los cuales, a su vez, conceden préstamos a empresarios y, en especial, a agricultores, se precisa.A principios de agosto, el Ministerio de Política Agraria y Alimentación de Ucrania informó que las exportaciones ucranianas de productos agrícolas en los años 2026-2027 podrían reducirse a la mitad debido a problemas logísticos en los puertos del país.En este contexto, el organismo solicitó a la Comisión Europea que estudiara la posibilidad de destinar el monto mencionado a un fondo no reembolsable para compensar los intereses de los préstamos a los pequeños y medianos productores agrícolas ucranianos.Desde mediados de julio, Rusia ataca a diario infraestructuras marítimas de Ucrania, utilizadas como canal de suministro permanente de armamento, según las autoridades rusas.

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