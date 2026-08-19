EEUU podría imponer nuevas sanciones a Irán, advierte Trump

La declaración indica que nuevas medidas económicas contra Teherán siguen figurando entre las opciones que contempla la Administración estadounidense. En las últimas semanas, Washington y Teherán, con la ayuda de mediadores de Oriente Medio, han intentado acordar los términos de un nuevo pacto para poner fin al conflicto.Por su parte, Washington debía levantar su bloqueo naval contra el país persa en un plazo de 30 días, así como retirar sus efectivos desplegados en las proximidades del país persa una vez firmado el convenio definitivo, cuya negociación no debería exceder los 60 días.Irán, en contrapartida, facilitaría el tránsito seguro de buques mercantes por el estrecho de Ormuz –sin cobro de peaje durante 60 días– y entablaría diálogo con Omán y los países ribereños del golfo Pérsico para regular la navegación por esta vía, crucial para el comercio internacional.El 9 de agosto, el mandatario estadounidense afirmó que Washington estaba negociando con Teherán a "un ritmo poco decidido", mientras que afirmó que la situación económica de Irán presuntamente había empeorado.
"Tenemos cosas que podríamos sancionar. Ya tenemos sanciones muy draconianas, y veremos qué sucede", dijo el presidente estadounidense Donald Trump a periodistas.
La declaración indica que nuevas medidas económicas contra Teherán siguen figurando entre las opciones que contempla la Administración estadounidense. En las últimas semanas, Washington y Teherán, con la ayuda de mediadores de Oriente Medio, han intentado acordar los términos de un nuevo pacto para poner fin al conflicto.
Por su parte, Washington debía levantar su bloqueo naval contra el país persa en un plazo de 30 días, así como retirar sus efectivos desplegados en las proximidades del país persa una vez firmado el convenio definitivo, cuya negociación no debería exceder los 60 días.
Irán, en contrapartida, facilitaría el tránsito seguro de buques mercantes por el estrecho de Ormuz –sin cobro de peaje durante 60 días– y entablaría diálogo con Omán y los países ribereños del golfo Pérsico para regular la navegación por esta vía, crucial para el comercio internacional.
El 9 de agosto, el mandatario estadounidense afirmó que Washington estaba negociando con Teherán a "un ritmo poco decidido", mientras que afirmó que la situación económica de Irán presuntamente había empeorado.
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