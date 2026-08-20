Sheinbaum califica como relevante la detención de un testigo clave en el caso de 'El Mayo'

"No se ha cerrado ese caso y es relevante, es relevante esta detención", comentó la mandataria, quien agregó que la Fiscalía informará próximamente sobre cómo ocurrió la detención de El Mayo con base en las indagatorias que ha realizado.Sheinbaum ha insistido en que Washington debe aclarar si hubo injerencia del FBI en la captura y posterior traslado del exlíder del cártel de Sinaloa, quien ya ha sido sentenciado a cadena perpetua en un tribunal de Brooklyn por narcotráfico.
La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció la importancia de la detención de Fausto Corrales Rodríguez, quien ha sido señalado como probable responsable en el encubrimiento del homicidio del exfuncionario sinaloense, Héctor Melesio Cuén Ojeda, siendo testigo clave del traslado del capo Ismael El Mayo Zambada a EEUU.
"No se ha cerrado ese caso y es relevante, es relevante esta detención", comentó la mandataria, quien agregó que la Fiscalía informará próximamente sobre cómo ocurrió la detención de El Mayo con base en las indagatorias que ha realizado.
Sheinbaum ha insistido en que Washington debe aclarar si hubo injerencia del FBI en la captura y posterior traslado del exlíder del cártel de Sinaloa, quien ya ha sido sentenciado a cadena perpetua en un tribunal de Brooklyn por narcotráfico.
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