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https://noticiaslatam.lat/20260820/peru-sufre-un-nuevo-terremoto-de-magnitud-72-1174743083.html
Perú sufre un nuevo terremoto de magnitud 7,2
Perú sufre un nuevo terremoto de magnitud 7,2
Sputnik Mundo
El epicentro del sismo ocurrido a las 18:00 GMT a una profundidad de 108 kilómetros, se ubicó en Ayacucho, al sur del país, comunicó el Instituto Geofísico del... 20.08.2026, Sputnik Mundo
2026-08-20T18:32+0000
2026-08-20T18:47+0000
américa latina
sismo
perú
ayacucho
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De acuerdo con el IGP, la intensidad fue de nivel III-IV en Coracora.Aunque el sismo se sintió en otras localidades incluida la capital, no generó alerta de tsunami, informó a su vez la Marina de Guerra.Conforme con los medios locales, se han caído paredes en el distrito de San Cristóbal. Por el momento no se ha reportado que haya muertos o heridos tras el terremoto.
https://noticiaslatam.lat/20260818/en-comparacion-a-1985-y-2017-mexico-esta-mejor-preparado-ante-sismos-senala-titular-de-proteccion-1174705290.html
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sismo, perú, ayacucho
sismo, perú, ayacucho

Perú sufre un nuevo terremoto de magnitud 7,2

18:32 GMT 20.08.2026 (actualizado: 18:47 GMT 20.08.2026)
CC0 / Unsplash / Yuri Antonenko / Terremoto (imagen referencial)
Terremoto (imagen referencial) - Sputnik Mundo, 1920, 20.08.2026
CC0 / Unsplash / Yuri Antonenko /
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El epicentro del sismo ocurrido a las 18:00 GMT a una profundidad de 108 kilómetros, se ubicó en Ayacucho, al sur del país, comunicó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).
De acuerdo con el IGP, la intensidad fue de nivel III-IV en Coracora.
Aunque el sismo se sintió en otras localidades incluida la capital, no generó alerta de tsunami, informó a su vez la Marina de Guerra.
Conforme con los medios locales, se han caído paredes en el distrito de San Cristóbal. Por el momento no se ha reportado que haya muertos o heridos tras el terremoto.
Laura Velázquez Alzúa, Coordinadora Nacional de Protección Civil - Sputnik Mundo, 1920, 18.08.2026
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En comparación a 1985 y 2017, México está "mejor preparado" ante sismos, señala titular de Protección Civil
18 de agosto, 21:02 GMT
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