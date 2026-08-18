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En comparación a 1985 y 2017, México está "mejor preparado" ante sismos, señala titular de Protección Civil

En comparación a 1985 y 2017, México está "mejor preparado" ante sismos, señala titular de Protección Civil

Sputnik Mundo

El 19 de septiembre es ya una fecha grabada en la historia de México. Y es que en dicho día, pero de 1985 y 2017, el país latinoamericano se vio afectado por... 18.08.2026, Sputnik Mundo

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Más de 120 millones de mexicanos están convocados a participar en el Segundo Simulacro Nacional que se realizará el próximo 19 de septiembre, fecha clave que evoca a los dos terremotos más fuertes en las últimas décadas en el país. "Por naturaleza somos un país de alta sismicidad. Hemos tenido algunos eventos que nos han dejado marcados de por vida", señala en entrevista exclusiva la Coordinadora Nacional de Protección que nos detalla cómo es que México es hoy uno de los países mejor preparados ante un fenómeno natural de este tipo."Los sismos no se predicen, pero nos podemos preparar"El sismo de 1985, cuya intensidad fue de 8,1 grados, cobró miles de vidas. De acuerdo con los datos oficiales, más de 6.000 personas murieron, pero con el paso de los años la cifra se ha ido actualizando, y, según las últimas estimaciones, podría ser de hasta 40.000. Fue tras este terremoto que se creó el Sistema Nacional de Protección Civil, hoy llamada Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC). Como si se tratara de un fenómeno cíclico, exactamente 32 años después el país volvió a sacudirse con un terremoto que dejó más de 350 muertos y miles de heridos. Y aunque estos fenómenos naturales no se pueden predecir, México ha apostado a la prevención, sentencia Velázquez Alzúa. Parte de esta preparación son justamente los simulacros que se vienen realizando desde hace más de tres décadas y cuya finalidad es concientizar a la población sobre cómo actuar ante un terremoto. ¿Cómo será este simulacro?Velázquez Alzúa detalla que el próximo 19 de septiembre al mediodía hora del centro de México, sonarán los más de 23.000 altavoces repartidos por todo el país para alertar de la proximidad de un sismo. Desde la CNPC se trabajan cinco hipótesis: un sismo en el centro del país (escenario principal), de magnitud 7,7 y con epicentro en Tehuacán, Puebla; otro en el noreste con epicentro en Mexicali, Baja California; además de uno en Ciudad Allende, Nuevo León y otro en Cabo Catoche, Quintana Roo, y uno más en Tonalá, Chiapas. La lógica detrás de estos escenarios, explica, es que todos los mexicanos independientemente de su geografía sepan que no hay zona exenta de algún movimiento de este tipo y se concienticen.Este ejercicio de prevención, abunda, cuenta no solo con la participación de todas las dependencias del Gobierno federal y de los gobiernos de las 32 entidades del país, sino que también participa el Servicio Sismológico Nacional (SSN), que depende directamente de la UNAM, el cual tiene estaciones sísmicas en todo el territorio nacional. "Ellos son los que nos dan la ubicación, la profundidad, la magnitud del del sismo. Ellos ubican el sismo e inmediatamente nos lo reportan a la Coordinación Nacional de Protección Civil y de manera simultánea a la población a través de las redes sociales y medios de comunicación; de inmediato tendrá conocimiento la Presidenta de la República. Estamos hablando que todo esto sucede en un lapso de tres minutos", explica Velázquez Alzúa.Otro punto a destacar es la intención de la CNPC de hacer de la población un elemento activo en los simulacros mediante el registro de inmuebles. Este plan, indica, busca que los ciudadanos se involucren aún más con este ejercicio, pues quienes se inscriban recibirán una constancia por su iniciativa. La finalidad: salvar vidas De acuerdo con Velázquez Alzúa, la tarea principal de la CNPC "es trabajar en acciones propositivas que nos lleven a salvar vidas", por ejemplo, el simulacro sísmico. "Que no estemos preocupados en cuidar un objeto, una computadora o un celular, que verdaderamente estemos ocupados que en el momento en que suena una alerta sísmica y/o el alertamiento por la telefonía celular, lo que tengo que hacer es salir o resguardarme en una zona de seguridad conforme el protocolo", sentencia. Gracias a estos ejercicios preventivos, pondera la funcionaria federal, México es hoy un país cuya población está concientizada y sabe los principios de cómo actuar ante un sismo.

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