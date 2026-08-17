Irán promete derrotar por completo a EEUU e Israel y proteger los intereses nacionales

El texto señala que el país persa había demostrado la fuerza, la autoridad y la firmeza de las Fuerzas Armadas al enfrentarse a las tácticas de intimidación y a las ambiciones hegemónicas del sistema global de dominación e imperialismo liderado por Washington. Estas declaraciones se producen en medio de los continuos enfrentamientos entre Irán, Israel y Estados Unidos. Teherán sostiene que no aceptará ningún acuerdo que no atienda sus legítimas demandas nacionales. Asimismo, las autoridades iraníes han exigido reiteradamente el cese de los ataques y la retirada de las fuerzas de Washington y Tel Aviv de la región.
"No renunciaremos a las demandas legítimas de la nación y del líder [supremo] hasta que los enemigos estadounidense-israelíes sean derrotados totalmente en la región, se respeten los derechos de la nación y el enemigo se rinda", declaró el Estado Mayor iraní en un comunicado.
El texto señala que el país persa había demostrado la fuerza, la autoridad y la firmeza de las Fuerzas Armadas al enfrentarse a las tácticas de intimidación y a las ambiciones hegemónicas del sistema global de dominación e imperialismo liderado por Washington.
Estas declaraciones se producen en medio de los continuos enfrentamientos entre Irán, Israel y Estados Unidos.