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Irán promete derrotar por completo a EEUU e Israel y proteger los intereses nacionales
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"No renunciaremos a las demandas legítimas de la nación y del líder [supremo] hasta que los enemigos estadounidense-israelíes sean derrotados totalmente en la... 17.08.2026, Sputnik Mundo
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El texto señala que el país persa había demostrado la fuerza, la autoridad y la firmeza de las Fuerzas Armadas al enfrentarse a las tácticas de intimidación y a las ambiciones hegemónicas del sistema global de dominación e imperialismo liderado por Washington. Estas declaraciones se producen en medio de los continuos enfrentamientos entre Irán, Israel y Estados Unidos. Teherán sostiene que no aceptará ningún acuerdo que no atienda sus legítimas demandas nacionales. Asimismo, las autoridades iraníes han exigido reiteradamente el cese de los ataques y la retirada de las fuerzas de Washington y Tel Aviv de la región.
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Irán promete derrotar por completo a EEUU e Israel y proteger los intereses nacionales

03:30 GMT 17.08.2026
© AP Photo / Vahid SalemiUna multitud que porta banderas iraníes se reúne durante una manifestación en Teherán, Irán, el 9 de marzo de 2026
Una multitud que porta banderas iraníes se reúne durante una manifestación en Teherán, Irán, el 9 de marzo de 2026 - Sputnik Mundo, 1920, 17.08.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
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"No renunciaremos a las demandas legítimas de la nación y del líder [supremo] hasta que los enemigos estadounidense-israelíes sean derrotados totalmente en la región, se respeten los derechos de la nación y el enemigo se rinda", declaró el Estado Mayor iraní en un comunicado.
El texto señala que el país persa había demostrado la fuerza, la autoridad y la firmeza de las Fuerzas Armadas al enfrentarse a las tácticas de intimidación y a las ambiciones hegemónicas del sistema global de dominación e imperialismo liderado por Washington.
Estas declaraciones se producen en medio de los continuos enfrentamientos entre Irán, Israel y Estados Unidos.
Teherán sostiene que no aceptará ningún acuerdo que no atienda sus legítimas demandas nacionales. Asimismo, las autoridades iraníes han exigido reiteradamente el cese de los ataques y la retirada de las fuerzas de Washington y Tel Aviv de la región.
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