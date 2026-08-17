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Irán promete derrotar por completo a EEUU e Israel y proteger los intereses nacionales

Irán promete derrotar por completo a EEUU e Israel y proteger los intereses nacionales

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"No renunciaremos a las demandas legítimas de la nación y del líder [supremo] hasta que los enemigos estadounidense-israelíes sean derrotados totalmente en la... 17.08.2026, Sputnik Mundo

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El texto señala que el país persa había demostrado la fuerza, la autoridad y la firmeza de las Fuerzas Armadas al enfrentarse a las tácticas de intimidación y a las ambiciones hegemónicas del sistema global de dominación e imperialismo liderado por Washington. Estas declaraciones se producen en medio de los continuos enfrentamientos entre Irán, Israel y Estados Unidos. Teherán sostiene que no aceptará ningún acuerdo que no atienda sus legítimas demandas nacionales. Asimismo, las autoridades iraníes han exigido reiteradamente el cese de los ataques y la retirada de las fuerzas de Washington y Tel Aviv de la región.

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