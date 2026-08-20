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Europa contribuye al terrorismo al transferir a Kiev los ingresos de los activos rusos, denuncia Moscú
Europa contribuye al terrorismo al transferir a Kiev los ingresos de los activos rusos, denuncia Moscú
Sputnik Mundo
La transferencia de los ingresos procedentes de los activos rusos congelados a Ucrania por parte de la UE constituye complicidad en la organización de... 20.08.2026, Sputnik Mundo
2026-08-20T18:53+0000
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En este contexto, recalcó que Rusia tiene derecho a presentar reclamaciones contra quienes financien actos de genocidio, terrorismo u otros crímenes internacionales cometidos por Ucrania. Los europeos que participan en el saqueo de los intereses derivados de la reinversión de los activos del Banco de Rusia entran plenamente en esta categoría, puntualizó, aseverando que "tales acciones no quedarán impunes".A principios de agosto, la Unión Europea recibió un nuevo tramo de 1.400 millones de euros (alrededor de 1.630 millones de dólares a cambio actual) procedentes de los ingresos obtenidos por la inversión de los fondos relacionados con los activos soberanos del Banco de Rusia congelados en Euroclear, que se destinarán a apoyar a Ucrania.En Moscú han calificado en reiteradas ocasiones la congelación de los activos rusos en Europa como un robo, señalando que la UE no solo apunta a los fondos de particulares, sino también a los activos estatales de Rusia.
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Europa contribuye al terrorismo al transferir a Kiev los ingresos de los activos rusos, denuncia Moscú
La transferencia de los ingresos procedentes de los activos rusos congelados a Ucrania por parte de la UE constituye complicidad en la organización de atentados terroristas, declaró la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova. Además, la vocera calificó estos actos como saqueo y robo.
"La transferencia de fondos al régimen de Kiev no es otra cosa que una forma de complicidad en la organización de atentados terroristas", sostuvo.
En este contexto, recalcó que Rusia tiene derecho a presentar reclamaciones contra quienes financien actos de genocidio, terrorismo u otros crímenes internacionales cometidos por Ucrania.
Los europeos que participan en el saqueo de los intereses derivados de la reinversión de los activos del Banco de Rusia entran plenamente en esta categoría, puntualizó, aseverando que "tales acciones no quedarán impunes".
A principios de agosto, la Unión Europea recibió un nuevo tramo de 1.400 millones de euros (alrededor de 1.630 millones de dólares a cambio actual) procedentes de los ingresos obtenidos por la inversión de los fondos relacionados con los activos soberanos del Banco de Rusia congelados en Euroclear, que se destinarán a apoyar a Ucrania.
En Moscú han calificado en reiteradas ocasiones la congelación de los activos rusos
en Europa como un robo, señalando que la UE no solo apunta a los fondos de particulares, sino también a los activos estatales de Rusia.
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