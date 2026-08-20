Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20260820/europa-contribuye-al-terrorismo-al-transferir-a-kiev-los-ingresos-de-los-activos-rusos-denuncia-1174741736.html
Europa contribuye al terrorismo al transferir a Kiev los ingresos de los activos rusos, denuncia Moscú
Europa contribuye al terrorismo al transferir a Kiev los ingresos de los activos rusos, denuncia Moscú
Sputnik Mundo
La transferencia de los ingresos procedentes de los activos rusos congelados a Ucrania por parte de la UE constituye complicidad en la organización de... 20.08.2026, Sputnik Mundo
2026-08-20T18:53+0000
2026-08-20T18:53+0000
internacional
maría zajárova
ucrania
unión europea (ue)
euroclear
activos
rusia
🌍 europa
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/19/1165823164_0:0:3261:1834_1920x0_80_0_0_72a192172d2d5507e16d3ad4e294fe74.jpg
En este contexto, recalcó que Rusia tiene derecho a presentar reclamaciones contra quienes financien actos de genocidio, terrorismo u otros crímenes internacionales cometidos por Ucrania. Los europeos que participan en el saqueo de los intereses derivados de la reinversión de los activos del Banco de Rusia entran plenamente en esta categoría, puntualizó, aseverando que "tales acciones no quedarán impunes".A principios de agosto, la Unión Europea recibió un nuevo tramo de 1.400 millones de euros (alrededor de 1.630 millones de dólares a cambio actual) procedentes de los ingresos obtenidos por la inversión de los fondos relacionados con los activos soberanos del Banco de Rusia congelados en Euroclear, que se destinarán a apoyar a Ucrania.En Moscú han calificado en reiteradas ocasiones la congelación de los activos rusos en Europa como un robo, señalando que la UE no solo apunta a los fondos de particulares, sino también a los activos estatales de Rusia.
https://noticiaslatam.lat/20260820/ucrania-sufre-un-colapso-tanto-externo-como-interno-afirman-medios-1174737884.html
ucrania
unión europea (ue)
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/19/1165823164_316:0:3045:2047_1920x0_80_0_0_bc741b3d39026dc3367f4fd4ec251c64.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
maría zajárova, ucrania, unión europea (ue), euroclear, activos, rusia, 🌍 europa
maría zajárova, ucrania, unión europea (ue), euroclear, activos, rusia, 🌍 europa

Europa contribuye al terrorismo al transferir a Kiev los ingresos de los activos rusos, denuncia Moscú

18:53 GMT 20.08.2026
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov / Acceder al contenido multimediaMaría Zajárova, portavoz de la Cancillería rusa
María Zajárova, portavoz de la Cancillería rusa - Sputnik Mundo, 1920, 20.08.2026
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov
/
Acceder al contenido multimedia
Síguenos en
La transferencia de los ingresos procedentes de los activos rusos congelados a Ucrania por parte de la UE constituye complicidad en la organización de atentados terroristas, declaró la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova. Además, la vocera calificó estos actos como saqueo y robo.
"La transferencia de fondos al régimen de Kiev no es otra cosa que una forma de complicidad en la organización de atentados terroristas", sostuvo.
En este contexto, recalcó que Rusia tiene derecho a presentar reclamaciones contra quienes financien actos de genocidio, terrorismo u otros crímenes internacionales cometidos por Ucrania.
Los europeos que participan en el saqueo de los intereses derivados de la reinversión de los activos del Banco de Rusia entran plenamente en esta categoría, puntualizó, aseverando que "tales acciones no quedarán impunes".
Volodímir Zelenski en el encuentro con el nuevo comandante en jefe de las FFAA de Ucrania, Mijaíl Drapati - Sputnik Mundo, 1920, 20.08.2026
Defensa
Ucrania sufre un colapso tanto externo como interno, afirman medios
13:03 GMT
A principios de agosto, la Unión Europea recibió un nuevo tramo de 1.400 millones de euros (alrededor de 1.630 millones de dólares a cambio actual) procedentes de los ingresos obtenidos por la inversión de los fondos relacionados con los activos soberanos del Banco de Rusia congelados en Euroclear, que se destinarán a apoyar a Ucrania.
En Moscú han calificado en reiteradas ocasiones la congelación de los activos rusos en Europa como un robo, señalando que la UE no solo apunta a los fondos de particulares, sino también a los activos estatales de Rusia.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала