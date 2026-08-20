https://noticiaslatam.lat/20260820/europa-contribuye-al-terrorismo-al-transferir-a-kiev-los-ingresos-de-los-activos-rusos-denuncia-1174741736.html

Europa contribuye al terrorismo al transferir a Kiev los ingresos de los activos rusos, denuncia Moscú

Europa contribuye al terrorismo al transferir a Kiev los ingresos de los activos rusos, denuncia Moscú

Sputnik Mundo

La transferencia de los ingresos procedentes de los activos rusos congelados a Ucrania por parte de la UE constituye complicidad en la organización de... 20.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-20T18:53+0000

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En este contexto, recalcó que Rusia tiene derecho a presentar reclamaciones contra quienes financien actos de genocidio, terrorismo u otros crímenes internacionales cometidos por Ucrania. Los europeos que participan en el saqueo de los intereses derivados de la reinversión de los activos del Banco de Rusia entran plenamente en esta categoría, puntualizó, aseverando que "tales acciones no quedarán impunes".A principios de agosto, la Unión Europea recibió un nuevo tramo de 1.400 millones de euros (alrededor de 1.630 millones de dólares a cambio actual) procedentes de los ingresos obtenidos por la inversión de los fondos relacionados con los activos soberanos del Banco de Rusia congelados en Euroclear, que se destinarán a apoyar a Ucrania.En Moscú han calificado en reiteradas ocasiones la congelación de los activos rusos en Europa como un robo, señalando que la UE no solo apunta a los fondos de particulares, sino también a los activos estatales de Rusia.

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