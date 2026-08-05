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"La DEA va a por ustedes": Gobierno de EEUU lanza nueva amenaza contra políticos mexicanos
"La DEA va a por ustedes": Gobierno de EEUU lanza nueva amenaza contra políticos mexicanos
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"Permítanme ser claro: si trafican con drogas letales, si lucran con el sufrimiento ajeno o utilizan sus cargos para proteger a los cárteles, esta es su... 05.08.2026, Sputnik Mundo
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De acuerdo con el funcionario, los cárteles del narcotráfico mantienen su influencia a través de la violencia y la corrupción en el país latinoamericano. "Esto incluye miembros del Gobierno mexicano que protegen al CJNG [Cártel Jalisco Nueva Generación] de la justicia", añadió.Cole también señaló que mantiene una buena relación y comunicación con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien, dijo, "quiere lo mejor para su país".
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"La DEA va a por ustedes": Gobierno de EEUU lanza nueva amenaza contra políticos mexicanos

22:20 GMT 05.08.2026
© AP Photo / Rod LamkeyTerry Cole, director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos
Terry Cole, director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos - Sputnik Mundo, 1920, 05.08.2026
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"Permítanme ser claro: si trafican con drogas letales, si lucran con el sufrimiento ajeno o utilizan sus cargos para proteger a los cárteles, esta es su advertencia: la DEA va a por ustedes. Ningún título político los protegerá", dijo Terry Cole, director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).
De acuerdo con el funcionario, los cárteles del narcotráfico mantienen su influencia a través de la violencia y la corrupción en el país latinoamericano.
"Esto incluye miembros del Gobierno mexicano que protegen al CJNG [Cártel Jalisco Nueva Generación] de la justicia", añadió.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum. - Sputnik Mundo, 1920, 21.07.2026
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Sheinbaum revira críticas de la DEA contra México: "Cada quien debe hacer su trabajo"
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Cole también señaló que mantiene una buena relación y comunicación con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien, dijo, "quiere lo mejor para su país".
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