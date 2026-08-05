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"La DEA va a por ustedes": Gobierno de EEUU lanza nueva amenaza contra políticos mexicanos

"La DEA va a por ustedes": Gobierno de EEUU lanza nueva amenaza contra políticos mexicanos

Sputnik Mundo

"Permítanme ser claro: si trafican con drogas letales, si lucran con el sufrimiento ajeno o utilizan sus cargos para proteger a los cárteles, esta es su... 05.08.2026, Sputnik Mundo

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De acuerdo con el funcionario, los cárteles del narcotráfico mantienen su influencia a través de la violencia y la corrupción en el país latinoamericano. "Esto incluye miembros del Gobierno mexicano que protegen al CJNG [Cártel Jalisco Nueva Generación] de la justicia", añadió.Cole también señaló que mantiene una buena relación y comunicación con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien, dijo, "quiere lo mejor para su país".

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