Sheinbaum revira críticas de la DEA contra México: "Cada quien debe hacer su trabajo"
© Foto : Cortesía del Gobierno de MéxicoLa presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
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En lugar de lanzar acusaciones sobre supuestos nexos entre altos funcionarios del Gobierno mexicano y el crimen organizado, la Administración de Control de Drogas de EEUU (DEA, por sus siglas en inglés) debería enfocarse en combatir al narcotráfico dentro de las propias fronteras estadounidenses, señaló la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum.
"Ellos tienen mucho trabajo que hacer en EEUU, muchísimo, muchísimo (...) Igual pedimos que ellos eviten que lleguen armas a México y cada quien debe hacer su trabajo", dijo en conferencia de prensa.
El 20 de julio, el jefe de la DEA, Terrence Cole, aprovechó el anuncio de la cadena perpetua contra el capo mexicano Ismael Mayo Zambada para advertir que la agencia que dirige irá "por cada traficante" o "funcionario corrupto" que contribuya al tráfico de drogas hacia EEUU.
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