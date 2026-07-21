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Sheinbaum revira críticas de la DEA contra México: "Cada quien debe hacer su trabajo"

Sheinbaum revira críticas de la DEA contra México: "Cada quien debe hacer su trabajo"

Sputnik Mundo

En lugar de lanzar acusaciones sobre supuestos nexos entre altos funcionarios del Gobierno mexicano y el crimen organizado, la Administración de Control de... 21.07.2026, Sputnik Mundo

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El 20 de julio, el jefe de la DEA, Terrence Cole, aprovechó el anuncio de la cadena perpetua contra el capo mexicano Ismael Mayo Zambada para advertir que la agencia que dirige irá "por cada traficante" o "funcionario corrupto" que contribuya al tráfico de drogas hacia EEUU.

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