https://noticiaslatam.lat/20260819/rusia-y-ucrania-llevan-a-cabo-un-canje-de-prisioneros-de-guerra-1174725778.html
Rusia y Ucrania llevan a cabo un canje de prisioneros de guerra
Rusia y Ucrania llevan a cabo un canje de prisioneros de guerra
Sputnik Mundo
Un grupo de 103 militares rusos fue devuelto desde el territorio controlado por Kiev, informan desde el Ministerio de Defensa de Rusia. A cambio, se entregaron... 19.08.2026, Sputnik Mundo
2026-08-19T09:24+0000
2026-08-19T09:24+0000
2026-08-19T09:24+0000
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Actualmente, los soldados rusos se encuentran en Bielorrusia, donde la comisionada rusa para los Derechos Humanos, Yana Lantrátova, está trabajando con ellos, aclaran desde el organismo castrense. Una vez que hayan recibido asistencia psicológica y médica, serán trasladados a Rusia para someterse a rehabilitación en los hospitales del Ministerio de Defensa ruso, agregan desde el organismo castrense. Los Emiratos Árabes Unidos actuaron como mediadores en el intercambio de prisioneros de guerra entre Moscú y Kiev, resumen.
https://noticiaslatam.lat/20260819/ucrania-afronta-una-escasez-de-personal-sanitario-ante-el-temor-a-la-movilizacion-de-mujeres-1174715963.html
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bielorrusia
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🛡️ zonas de conflicto, ucrania, rusia, 🌍 europa, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, bielorrusia, emiratos árabes unidos
🛡️ zonas de conflicto, ucrania, rusia, 🌍 europa, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, bielorrusia, emiratos árabes unidos
Rusia y Ucrania llevan a cabo un canje de prisioneros de guerra
Un grupo de 103 militares rusos fue devuelto desde el territorio controlado por Kiev, informan desde el Ministerio de Defensa de Rusia. A cambio, se entregaron 103 prisioneros de guerra ucranianos, agregan.
"El 19 de agosto, 103 militares rusos fueron devueltos desde el territorio controlado por el régimen de Kiev. A cambio, se entregaron 103 prisioneros de guerra de las FFAA de Ucrania", indican desde el ministerio.
Actualmente, los soldados rusos se encuentran en Bielorrusia, donde la comisionada rusa para los Derechos Humanos, Yana Lantrátova, está trabajando con ellos, aclaran desde el organismo castrense.
Una vez que hayan recibido asistencia psicológica y médica, serán trasladados a Rusia para someterse a rehabilitación en los hospitales del Ministerio de Defensa ruso, agregan desde el organismo castrense.
Los Emiratos Árabes Unidos actuaron como mediadores en el intercambio de prisioneros de guerra entre Moscú y Kiev, resumen.