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https://noticiaslatam.lat/20260819/rusia-y-ucrania-llevan-a-cabo-un-canje-de-prisioneros-de-guerra-1174725778.html
Rusia y Ucrania llevan a cabo un canje de prisioneros de guerra
Rusia y Ucrania llevan a cabo un canje de prisioneros de guerra
Sputnik Mundo
Un grupo de 103 militares rusos fue devuelto desde el territorio controlado por Kiev, informan desde el Ministerio de Defensa de Rusia. A cambio, se entregaron... 19.08.2026, Sputnik Mundo
2026-08-19T09:24+0000
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Actualmente, los soldados rusos se encuentran en Bielorrusia, donde la comisionada rusa para los Derechos Humanos, Yana Lantrátova, está trabajando con ellos, aclaran desde el organismo castrense. Una vez que hayan recibido asistencia psicológica y médica, serán trasladados a Rusia para someterse a rehabilitación en los hospitales del Ministerio de Defensa ruso, agregan desde el organismo castrense. Los Emiratos Árabes Unidos actuaron como mediadores en el intercambio de prisioneros de guerra entre Moscú y Kiev, resumen.
https://noticiaslatam.lat/20260819/ucrania-afronta-una-escasez-de-personal-sanitario-ante-el-temor-a-la-movilizacion-de-mujeres-1174715963.html
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🛡️ zonas de conflicto, ucrania, rusia, 🌍 europa, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, bielorrusia, emiratos árabes unidos
🛡️ zonas de conflicto, ucrania, rusia, 🌍 europa, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, bielorrusia, emiratos árabes unidos

Rusia y Ucrania llevan a cabo un canje de prisioneros de guerra

09:24 GMT 19.08.2026
© Sputnik / Ilya Pitalev / Acceder al contenido multimediaRetorno de los militares rusos como resultado de un canje de Kiev
Retorno de los militares rusos como resultado de un canje de Kiev - Sputnik Mundo, 1920, 19.08.2026
© Sputnik / Ilya Pitalev
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Un grupo de 103 militares rusos fue devuelto desde el territorio controlado por Kiev, informan desde el Ministerio de Defensa de Rusia. A cambio, se entregaron 103 prisioneros de guerra ucranianos, agregan.

"El 19 de agosto, 103 militares rusos fueron devueltos desde el territorio controlado por el régimen de Kiev. A cambio, se entregaron 103 prisioneros de guerra de las FFAA de Ucrania", indican desde el ministerio.

Actualmente, los soldados rusos se encuentran en Bielorrusia, donde la comisionada rusa para los Derechos Humanos, Yana Lantrátova, está trabajando con ellos, aclaran desde el organismo castrense.
Una vez que hayan recibido asistencia psicológica y médica, serán trasladados a Rusia para someterse a rehabilitación en los hospitales del Ministerio de Defensa ruso, agregan desde el organismo castrense.
Los Emiratos Árabes Unidos actuaron como mediadores en el intercambio de prisioneros de guerra entre Moscú y Kiev, resumen.
Una mujer soldado de las FFAA ucranianas - Sputnik Mundo, 1920, 19.08.2026
Internacional
Ucrania afronta una escasez de personal sanitario ante el temor a la movilización de mujeres, señalan las fuerzas de seguridad
08:18 GMT
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