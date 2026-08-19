Fuerzas iraníes advierten a países del Golfo que ayuden a EEUU
© AP Photo / Vahid SalemiIrán respondió a los recientes ataques de EEUU
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Momentos después del inicio del despliegue del portaaviones USS George Washington para relevar al USS Abraham Lincoln en aguas del golfo Pérsico y el mar Arábigo, el general Ali Abdollahi, jefe de las Fuerzas Armadas iraníes, lanzó una fuerte advertencia a los aliados de Washington en la región.
"Queremos advertir: toda asistencia o facilitación prestada al ejército agresor estadounidense equivale a una participación en las operaciones militares estadounidenses", afirmó el alto mando en un comunicado divulgado por la agencia iraní de noticias Mehr.
EEUU posee bases militares en Catar, Kuwait, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Siria, Jordania y Arabia Saudita, mismas que, tras la agresión israelí-estadounidense lanzada en febrero de este año contra el país persa, se convirtieron en objetivo de Irán, al señalar que se utilizan para atacar territorio iraní.
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