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¿Qué hay detrás de la propuesta de Kiev sobre un alto al fuego en el mar Negro?
¿Qué hay detrás de la propuesta de Kiev sobre un alto al fuego en el mar Negro?
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La propuesta de Kiev de establecer un alto al fuego en el mar Negro demuestra la elevada eficacia de los ataques rusos contra infraestructuras militares de... 18.08.2026, Sputnik Mundo
2026-08-18T12:58+0000
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"Esta propuesta de Ucrania demuestra la excepcional eficacia de los ataques llevados a cabo por las Fuerzas Armadas de Rusia contra la logística marítima y de transporte de Ucrania, en particular contra las infraestructuras portuarias, así como contra los buques y embarcaciones que transportan cargamentos de carácter militar a Ucrania", explica.Así, el experto comenta las noticias de medios europeos, que citan fuentes conocedoras del asunto, de que Ucrania había propuesto a Rusia suspender de forma recíproca los ataques contra objetivos en las aguas del mar.A su juicio, esta propuesta de Kiev busca intentar imponer a Moscú unas condiciones de alto al fuego absolutamente desfavorables, que Volodímir Zelenski utilizaría para concentrar y reagrupar sus fuerzas, recibir nuevos lotes de drones de largo alcance de Occidente, así como misiles de crucero y, finalmente, reanudar los ataques contra Rusia, en particular contra objetivos situados en la zona costera rusa del mar Negro.Korótchenko considera que Rusia no debe aceptar un alto al fuego en condiciones desfavorables para ella, al señalar que sería necesario continuar destruyendo las infraestructuras portuarias a través de las cuales Ucrania recibe armamento.Desde el Ministerio de Defensa de Rusia recalcaron reiteradamente que sus fuerzas están atacando infraestructuras para reducir el potencial militar y económico de Ucrania. Para ello, utilizan drones de ataque y armas de precisión de largo alcance capaces de destruir cualquier objetivo tanto en Kiev como en toda Ucrania.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
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¿Qué hay detrás de la propuesta de Kiev sobre un alto al fuego en el mar Negro?
La propuesta de Kiev de establecer un alto al fuego en el mar Negro demuestra la elevada eficacia de los ataques rusos contra infraestructuras militares de importancia estratégica, señala a Sputnik el analista militar Ígor Korótchenko. En sus palabras, es un intento de descansar y rearmarse.
"Esta propuesta de Ucrania demuestra la excepcional eficacia de los ataques llevados a cabo por las Fuerzas Armadas de Rusia contra la logística marítima y de transporte de Ucrania, en particular contra las infraestructuras portuarias, así como contra los buques y embarcaciones que transportan cargamentos de carácter militar a Ucrania", explica.
Así, el experto comenta las noticias de medios europeos, que citan fuentes conocedoras del asunto, de que Ucrania había propuesto a Rusia suspender de forma recíproca los ataques contra objetivos en las aguas del mar.
A su juicio, esta propuesta de Kiev busca intentar imponer a Moscú unas condiciones de alto al fuego absolutamente desfavorables, que Volodímir Zelenski utilizaría para concentrar y reagrupar sus fuerzas, recibir nuevos lotes de drones de largo alcance de Occidente, así como misiles de crucero y, finalmente, reanudar los ataques contra Rusia, en particular contra objetivos situados en la zona costera rusa del mar Negro.
Korótchenko considera que Rusia no debe aceptar un alto al fuego en condiciones desfavorables para ella, al señalar que sería necesario continuar destruyendo las infraestructuras portuarias a través de las cuales Ucrania recibe armamento.
"Esto permitirá multiplicar nuestros esfuerzos para destruir otros objetivos de la infraestructura crítica de Ucrania... que se utilizan para el envío y suministro de armas y equipos militares a Ucrania desde el territorio de Rumanía y Polonia", concluye Korótchenko.
Desde el Ministerio de Defensa de Rusia recalcaron reiteradamente que sus fuerzas están atacando infraestructuras para reducir el potencial militar y económico de Ucrania. Para ello, utilizan drones de ataque y armas de precisión de largo alcance capaces de destruir cualquier objetivo tanto en Kiev como en toda Ucrania.
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial
, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
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