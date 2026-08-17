EEUU admite que carece de la capacidad adecuada para defenderse de enjambres de drones

"Debemos encontrar la manera de mitigar esa amenaza, pero aún no hemos llegado a ese punto", confesó. Esta declaración resulta llamativa, dado que las tácticas con drones ya se han convertido en una de las características definitorias del combate moderno.
El teniente general Joseph Jarrard, subcomandante del Comando Norte de EEUU (NORTHCOM, por sus siglas en inglés), advirtió que su país no está preparado actualmente para defender su propio territorio, ello frente a un enjambre de drones económicos lanzados desde el interior de la nación norteamericana.
"No disponemos de los sensores necesarios", afirmó y añadió que es posible que Washington tampoco cuente con los medios para responder.
"Debemos encontrar la manera de mitigar esa amenaza, pero aún no hemos llegado a ese punto", confesó.
Esta declaración resulta llamativa, dado que las tácticas con drones ya se han convertido en una de las características definitorias del combate moderno.
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