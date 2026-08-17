Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20260817/eeuu-admite-que-carece-de-la-capacidad-adecuada-para-defenderse-de-enjambres-de-drones-1174699092.html
EEUU admite que carece de la capacidad adecuada para defenderse de enjambres de drones
EEUU admite que carece de la capacidad adecuada para defenderse de enjambres de drones
Sputnik Mundo
El teniente general Joseph Jarrard, subcomandante del Comando Norte de EEUU (NORTHCOM, por sus siglas en inglés), advirtió que su país no está preparado... 17.08.2026, Sputnik Mundo
2026-08-17T04:30+0000
2026-08-17T04:30+0000
internacional
eeuu
washington
northcom
drones
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/08/11/1174698935_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_7498341fdf4269438c1ab3f9ed8b082e.jpg
"Debemos encontrar la manera de mitigar esa amenaza, pero aún no hemos llegado a ese punto", confesó. Esta declaración resulta llamativa, dado que las tácticas con drones ya se han convertido en una de las características definitorias del combate moderno.
eeuu
washington
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/08/11/1174698935_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_224eb1b663fbd4efa60947aa372ab9c1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
eeuu, washington, northcom, drones
eeuu, washington, northcom, drones

EEUU admite que carece de la capacidad adecuada para defenderse de enjambres de drones

04:30 GMT 17.08.2026
© AP Photo / KIM HONG-JIDron operado por la Marina de EEUU.
Dron operado por la Marina de EEUU. - Sputnik Mundo, 1920, 17.08.2026
© AP Photo / KIM HONG-JI
Síguenos en
El teniente general Joseph Jarrard, subcomandante del Comando Norte de EEUU (NORTHCOM, por sus siglas en inglés), advirtió que su país no está preparado actualmente para defender su propio territorio, ello frente a un enjambre de drones económicos lanzados desde el interior de la nación norteamericana.
"No disponemos de los sensores necesarios", afirmó y añadió que es posible que Washington tampoco cuente con los medios para responder.
"Debemos encontrar la manera de mitigar esa amenaza, pero aún no hemos llegado a ese punto", confesó.
Esta declaración resulta llamativa, dado que las tácticas con drones ya se han convertido en una de las características definitorias del combate moderno.
Подготовка к открытию Петербургского экономического форума - Sputnik Mundo
¡No te pierdas las noticias más importantes!

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала