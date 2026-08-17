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EEUU admite que carece de la capacidad adecuada para defenderse de enjambres de drones

EEUU admite que carece de la capacidad adecuada para defenderse de enjambres de drones

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El teniente general Joseph Jarrard, subcomandante del Comando Norte de EEUU (NORTHCOM, por sus siglas en inglés), advirtió que su país no está preparado... 17.08.2026, Sputnik Mundo

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"Debemos encontrar la manera de mitigar esa amenaza, pero aún no hemos llegado a ese punto", confesó. Esta declaración resulta llamativa, dado que las tácticas con drones ya se han convertido en una de las características definitorias del combate moderno.

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