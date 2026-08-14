Aumenta el saldo trágico por el sismo en Colombia: hay al menos 281 fallecidos

El nuevo balance contabiliza 44.936 familias y 102.105 personas afectadas en 426 municipios de 15 departamentos, lo que evidencia la extensión territorial de las consecuencias del sismo.El movimiento telúrico ocasionó graves afectaciones específicamente en la zona oeste del país latinoamericano, como los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Risaralda y Caldas. En tanto, las autoridades continúan con la evaluación de daños y la atención del desastre a nivel nacional.
Además, 3.971 resultaron heridas y 379 permanecen desaparecidas por el terremoto de magnitud 7,4 que golpeó a Colombia el 10 de agosto, mientras más de 102.000 personas tuvieron afectaciones en 15 departamentos, informó la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
El nuevo balance contabiliza 44.936 familias y 102.105 personas afectadas en 426 municipios de 15 departamentos, lo que evidencia la extensión territorial de las consecuencias del sismo.