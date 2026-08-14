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Cuba acusa a EEUU de buscar un "estallido social y un cambio del orden constitucional"
Cuba acusa a EEUU de buscar un "estallido social y un cambio del orden constitucional"
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Mientras Washington continúa recrudeciendo el bloqueo energético que impuso a La Habana, el canciller cubano Bruno Rodríguez denunció que "la política criminal... 14.08.2026, Sputnik Mundo
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"Identifican y atacan sin piedad las principales fuentes de ingreso externo de la economía cubana, para reducir la capacidad de nuestro Gobierno de proveer bienes y servicios básicos, y provocar así irritación en la población, un estallido social y un cambio en el orden constitucional", aseveró el ministro de Exteriores.Así, enumeró cinco medidas coercitivas aplicadas por Washington contra La Habana, entre las que se encuentran 24 multas por valor superior a los 4.402 millones de dólares, la reinserción de Cuba en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo en 2021 y 2025 y la inclusión del Banco Financiero Internacional en la lista de entidades cubanas restringidas.
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Cuba acusa a EEUU de buscar un "estallido social y un cambio del orden constitucional"

23:00 GMT 14.08.2026
© Foto : X - @BrunoRguezPBruno Rodríguez, canciller de Cuba
Bruno Rodríguez, canciller de Cuba - Sputnik Mundo, 1920, 14.08.2026
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Mientras Washington continúa recrudeciendo el bloqueo energético que impuso a La Habana, el canciller cubano Bruno Rodríguez denunció que "la política criminal de máxima presión y asfixia económica" contra la isla "no es nueva", sino la continuidad de las medidas adoptadas por Donald Trump durante su primer mandato.
"Identifican y atacan sin piedad las principales fuentes de ingreso externo de la economía cubana, para reducir la capacidad de nuestro Gobierno de proveer bienes y servicios básicos, y provocar así irritación en la población, un estallido social y un cambio en el orden constitucional", aseveró el ministro de Exteriores.
Conmemoración del natalicio de Fidel Castro en Cuba - Sputnik Mundo, 1920, 13.08.2026
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Cuba conmemora el centenario del natalicio de Fidel Castro, líder histórico de la Revolución
ayer, 21:33 GMT
Así, enumeró cinco medidas coercitivas aplicadas por Washington contra La Habana, entre las que se encuentran 24 multas por valor superior a los 4.402 millones de dólares, la reinserción de Cuba en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo en 2021 y 2025 y la inclusión del Banco Financiero Internacional en la lista de entidades cubanas restringidas.
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