Cuba acusa a EEUU de buscar un "estallido social y un cambio del orden constitucional"

"Identifican y atacan sin piedad las principales fuentes de ingreso externo de la economía cubana, para reducir la capacidad de nuestro Gobierno de proveer bienes y servicios básicos, y provocar así irritación en la población, un estallido social y un cambio en el orden constitucional", aseveró el ministro de Exteriores.Así, enumeró cinco medidas coercitivas aplicadas por Washington contra La Habana, entre las que se encuentran 24 multas por valor superior a los 4.402 millones de dólares, la reinserción de Cuba en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo en 2021 y 2025 y la inclusión del Banco Financiero Internacional en la lista de entidades cubanas restringidas.
Mientras Washington continúa recrudeciendo el bloqueo energético que impuso a La Habana, el canciller cubano Bruno Rodríguez denunció que "la política criminal de máxima presión y asfixia económica" contra la isla "no es nueva", sino la continuidad de las medidas adoptadas por Donald Trump durante su primer mandato.
"Identifican y atacan sin piedad las principales fuentes de ingreso externo de la economía cubana, para reducir la capacidad de nuestro Gobierno de proveer bienes y servicios básicos, y provocar así irritación en la población, un estallido social y un cambio en el orden constitucional", aseveró el ministro de Exteriores.
Así, enumeró cincomedidas coercitivas aplicadas por Washington contra La Habana, entre las que se encuentran 24 multas por valor superior a los 4.402 millones de dólares, la reinserción de Cuba en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo en 2021 y 2025 y la inclusión del Banco Financiero Internacional en la lista de entidades cubanas restringidas.
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