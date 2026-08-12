https://noticiaslatam.lat/20260812/tragedia-en-colombia-ya-van-241-fallecidos-debido-al-terremoto-de-magnitud-74-1174651000.html

Tragedia en Colombia: ya van 241 fallecidos debido al terremoto de magnitud 7,4

Tragedia en Colombia: ya van 241 fallecidos debido al terremoto de magnitud 7,4

Sputnik Mundo

El sismo también ha dejado hasta el momento 3.771 heridos y 287 personas desaparecidas a nivel nacional, esto de acuerdo con el más reciente informe ofrecido... 12.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-12T22:57+0000

2026-08-12T22:57+0000

2026-08-12T22:57+0000

américa latina

sociedad

colombia

cali

seguridad

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/08/0c/1174651122_0:48:3072:1775_1920x0_80_0_0_0eb1e2d2091ff0009217685228c8b8cf.jpg

Por otra parte, se informó que las capitales de Quibdó, Cali, Manizales, Pereira y Armenia se encuentran aún en alerta roja. Las autoridades detallaron además que las cifras se encuentran "en permanente actualización".

https://noticiaslatam.lat/20260811/colombia-solicito-ayuda-internacional-unicamente-en-forma-de-insumos-afirma-bukele-1174634191.html

colombia

cali

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

sociedad, colombia, cali, seguridad