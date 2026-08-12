Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20260812/tragedia-en-colombia-ya-van-241-fallecidos-debido-al-terremoto-de-magnitud-74-1174651000.html
Tragedia en Colombia: ya van 241 fallecidos debido al terremoto de magnitud 7,4
Tragedia en Colombia: ya van 241 fallecidos debido al terremoto de magnitud 7,4
Sputnik Mundo
El sismo también ha dejado hasta el momento 3.771 heridos y 287 personas desaparecidas a nivel nacional, esto de acuerdo con el más reciente informe ofrecido... 12.08.2026, Sputnik Mundo
2026-08-12T22:57+0000
2026-08-12T22:57+0000
américa latina
sociedad
colombia
cali
seguridad
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/08/0c/1174651122_0:48:3072:1775_1920x0_80_0_0_0eb1e2d2091ff0009217685228c8b8cf.jpg
Por otra parte, se informó que las capitales de Quibdó, Cali, Manizales, Pereira y Armenia se encuentran aún en alerta roja. Las autoridades detallaron además que las cifras se encuentran "en permanente actualización".
https://noticiaslatam.lat/20260811/colombia-solicito-ayuda-internacional-unicamente-en-forma-de-insumos-afirma-bukele-1174634191.html
colombia
cali
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/08/0c/1174651122_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3a44de7554a61affa070bfe66e241eea.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sociedad, colombia, cali, seguridad
sociedad, colombia, cali, seguridad

Tragedia en Colombia: ya van 241 fallecidos debido al terremoto de magnitud 7,4

22:57 GMT 12.08.2026
© AP Photo / Santiago SaldarriagaLabores de rescate en Colombia tras el sismo
Labores de rescate en Colombia tras el sismo - Sputnik Mundo, 1920, 12.08.2026
© AP Photo / Santiago Saldarriaga
Síguenos en
El sismo también ha dejado hasta el momento 3.771 heridos y 287 personas desaparecidas a nivel nacional, esto de acuerdo con el más reciente informe ofrecido por la Asociación de Ciudades Capitales de Colombia.

"La emergencia también deja 257 estructuras colapsadas y graves afectaciones en viviendas, colegios, vías, aeropuertos y otra infraestructura crítica", detalló la institución mediante una publicación en redes sociales.

Por otra parte, se informó que las capitales de Quibdó, Cali, Manizales, Pereira y Armenia se encuentran aún en alerta roja.
Nayib Bukele, presidente de El Salvador - Sputnik Mundo, 1920, 11.08.2026
América Latina
Colombia solicitó ayuda internacional "únicamente en forma de insumos", afirma Bukele
ayer, 22:24 GMT
Las autoridades detallaron además que las cifras se encuentran "en permanente actualización".
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала