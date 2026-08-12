Tragedia en Colombia: ya van 241 fallecidos debido al terremoto de magnitud 7,4

Por otra parte, se informó que las capitales de Quibdó, Cali, Manizales, Pereira y Armenia se encuentran aún en alerta roja. Las autoridades detallaron además que las cifras se encuentran "en permanente actualización".
El sismo también ha dejado hasta el momento 3.771 heridos y 287 personas desaparecidas a nivel nacional, esto de acuerdo con el más reciente informe ofrecido por la Asociación de Ciudades Capitales de Colombia.
"La emergencia también deja 257 estructuras colapsadas y graves afectaciones en viviendas, colegios, vías, aeropuertos y otra infraestructura crítica", detalló la institución mediante una publicación en redes sociales.
Por otra parte, se informó que las capitales de Quibdó, Cali, Manizales, Pereira y Armenia se encuentran aún en alerta roja.