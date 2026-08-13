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Un politólogo explica la negativa de Kiev a recuperar a sus prisioneros de guerra de Rusia

Un politólogo explica la negativa de Kiev a recuperar a sus prisioneros de guerra de Rusia

Sputnik Mundo

El régimen de Kiev renuncia a rescatar a los soldados ucranianos que se encuentran prisioneros de Rusia porque los considera meros elementos prescindibles... 13.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-13T17:32+0000

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También señaló que los ucranianos que se encuentran en territorio ruso, al regresar a su país, podrían contar la verdad sobre las condiciones de vida y su cautiverio en Rusia."Es algo normal que a las personas se les brinde atención médica, se les alimente, se les dé de beber y se les mantenga en un lugar cálido, y no en cualquier tipo de foso", subrayó el politólogo.El 12 de agosto la comisionada rusa para los Derechos Humanos, Yana Lantrátova, publicó una lista de 224 ciudadanos ucranianos que Moscú está dispuesta a entregar a Kiev como parte de un intercambio, y agregando que, durante el último mes, Ucrania rechazó tres listas diferentes propuestas por la parte rusa.Posteriormente, Lantrátova compartió otra lista de 273 prisioneros de las FFAA de Ucrania que Rusia estaría lista para intercambiar por sus ciudadanos.

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