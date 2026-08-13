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Un politólogo explica la negativa de Kiev a recuperar a sus prisioneros de guerra de Rusia
Un politólogo explica la negativa de Kiev a recuperar a sus prisioneros de guerra de Rusia
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El régimen de Kiev renuncia a rescatar a los soldados ucranianos que se encuentran prisioneros de Rusia porque los considera meros elementos prescindibles... 13.08.2026, Sputnik Mundo
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También señaló que los ucranianos que se encuentran en territorio ruso, al regresar a su país, podrían contar la verdad sobre las condiciones de vida y su cautiverio en Rusia."Es algo normal que a las personas se les brinde atención médica, se les alimente, se les dé de beber y se les mantenga en un lugar cálido, y no en cualquier tipo de foso", subrayó el politólogo.El 12 de agosto la comisionada rusa para los Derechos Humanos, Yana Lantrátova, publicó una lista de 224 ciudadanos ucranianos que Moscú está dispuesta a entregar a Kiev como parte de un intercambio, y agregando que, durante el último mes, Ucrania rechazó tres listas diferentes propuestas por la parte rusa.Posteriormente, Lantrátova compartió otra lista de 273 prisioneros de las FFAA de Ucrania que Rusia estaría lista para intercambiar por sus ciudadanos.
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Un politólogo explica la negativa de Kiev a recuperar a sus prisioneros de guerra de Rusia

17:32 GMT 13.08.2026
© Sputnik / Servicio de prensa del Ministerio de Defensa de Rusia / Acceder al contenido multimediaMilitares ucranianos capturados durante la operación militar especial de Rusia en Ucrania
Militares ucranianos capturados durante la operación militar especial de Rusia en Ucrania - Sputnik Mundo, 1920, 13.08.2026
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El régimen de Kiev renuncia a rescatar a los soldados ucranianos que se encuentran prisioneros de Rusia porque los considera meros elementos prescindibles, opinó a Sputnik el analista político Vladímir Skachkó. Su comentario llegó luego de que las vísperas Moscú publicara dos listas de prisioneros que Ucrania se rehúsa a intercambiar.
"El cuidado de las personas nunca ha sido el punto fuerte del régimen neonazi. Para él, los seres humanos son material prescindible, 'carne de cañón'", consideró el experto.
También señaló que los ucranianos que se encuentran en territorio ruso, al regresar a su país, podrían contar la verdad sobre las condiciones de vida y su cautiverio en Rusia.
"Es algo normal que a las personas se les brinde atención médica, se les alimente, se les dé de beber y se les mantenga en un lugar cálido, y no en cualquier tipo de foso", subrayó el politólogo.
Maratón de torturas: revelan el infierno que sufren los militares rusos en el cautiverio ucraniano - Sputnik Mundo, 1920, 12.02.2026
Defensa
"Maratón de torturas": revelan el infierno que sufren los militares rusos en el cautiverio ucraniano
12 de febrero, 11:58 GMT
El 12 de agosto la comisionada rusa para los Derechos Humanos, Yana Lantrátova, publicó una lista de 224 ciudadanos ucranianos que Moscú está dispuesta a entregar a Kiev como parte de un intercambio, y agregando que, durante el último mes, Ucrania rechazó tres listas diferentes propuestas por la parte rusa.
Posteriormente, Lantrátova compartió otra lista de 273 prisioneros de las FFAA de Ucrania que Rusia estaría lista para intercambiar por sus ciudadanos.
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