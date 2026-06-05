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Rusia y Ucrania llevan a cabo un canje de prisioneros de guerra bajo la fórmula 185 por 185

Rusia y Ucrania llevan a cabo un canje de prisioneros de guerra bajo la fórmula 185 por 185

Sputnik Mundo

Las Fuerzas Armadas de Rusia y de Ucrania intercambiaron 185 prisioneros de guerra por cada lado, informaron desde el Ministerio de Defensa de Rusia. Los... 05.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-05T11:03+0000

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"El 5 de junio, 185 militares rusos fueron repatriados desde territorio controlado por el régimen de Kiev. A cambio, 185 prisioneros de guerra de las Fuerzas Armadas ucranianas fueron transferidos", comunicaron desde la entidad castrense.Los militares rusos liberados del cautiverio en Ucrania se encuentran en territorio bielorruso, donde están siendo atendidos por la comisionada para los derechos humanos, Yana Lantrátova, añadieron.Una vez que hayan recibido la asistencia psicológica y médica necesaria, serán trasladados a Rusia para recibir tratamiento y rehabilitación en centros médicos del Ministerio de Defensa.El último canje se produjo a mediados de mayo, cuando ambas partes intercambiaron 205 prisioneros de guerra, según informó el Ministerio de Defensa ruso. Además, Rusia entregó a Ucrania los cuerpos de 526 militares caídos, mientras recibió a cambio los restos de 41 soldados rusos.

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