https://noticiaslatam.lat/20260813/rusia-presenta-otra-lista-de-militares-ucranianos-que-ofrece-entregar-pese-a-la-negativa-de-ucrania-1174653429.html
Rusia presenta otra lista de militares ucranianos que ofrece entregar, pese a la negativa de Ucrania
Rusia presenta otra lista de militares ucranianos que ofrece entregar, pese a la negativa de Ucrania
Sputnik Mundo
La comisionada rusa para los Derechos Humanos, Yana Lantrátova, publicó una lista de 273 militares ucranianos que Rusia está dispuesta a entregar a Ucrania... 13.08.2026, Sputnik Mundo
2026-08-13T08:25+0000
2026-08-13T08:25+0000
2026-08-13T08:25+0000
defensa
rusia
ucrania
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
🛡️ zonas de conflicto
prisioneros de guerra
🌍 europa
yana lantrátova
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/04/0c/1149686833_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_03a1ea51242f63368c0d34135111daf0.jpg
Además, puso de relieve que la mayoría de estos militares "se encuentran en territorio ruso desde 2022". En este contexto, destacó que la parte rusa está preparada para "entregarlos en cualquier momento" para lograr el regreso de sus ciudadanos de cautiverio.La víspera, la defensora del pueblo difundió los nombres de 224 personas que Kiev se niega a aceptar en el marco del proceso de intercambio. En total, durante el último mes, Rusia propuso a Ucrania tres listas diferentes, pero las autoridades ucranianas rechazan recibir a sus propios ciudadanos.El último intercambio de prisioneros entre Rusia y Ucrania tuvo lugar el 26 de junio, mediante el cual cada país liberó a 160 militares.
https://noticiaslatam.lat/20260812/los-ataques-de-kiev-contra-buques-civiles-sirven-a-los-intereses-de-occidente-denuncia-la-1174643320.html
ucrania
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/04/0c/1149686833_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8e74f5f292dadd0c91d31c7bb0967e12.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, prisioneros de guerra, 🌍 europa, yana lantrátova
rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, prisioneros de guerra, 🌍 europa, yana lantrátova
Rusia presenta otra lista de militares ucranianos que ofrece entregar, pese a la negativa de Ucrania
La comisionada rusa para los Derechos Humanos, Yana Lantrátova, publicó una lista de 273 militares ucranianos que Rusia está dispuesta a entregar a Ucrania. Esto ocurre en un contexto en el que Ucrania se niega a recibir a sus soldados desde el último canje, celebrado en junio.
"Publicamos la lista de otros 273 militares ucranianos que estamos dispuestos a entregar durante las próximas etapas del intercambio", escribió la funcionaria en sus redes sociales.
Además, puso de relieve que la mayoría de estos militares "se encuentran en territorio ruso desde 2022". En este contexto, destacó que la parte rusa está preparada para "entregarlos en cualquier momento" para lograr el regreso de sus ciudadanos de cautiverio.
La víspera, la defensora del pueblo difundió los nombres de 224 personas que Kiev se niega a aceptar en el marco del proceso de intercambio. En total, durante el último mes, Rusia propuso a Ucrania tres listas diferentes, pero las autoridades ucranianas rechazan recibir a sus propios ciudadanos.
"Lo que les importa es la imagen pública, no la vida de las personas", subrayó la defensora del pueblo.
El último intercambio de prisioneros entre Rusia y Ucrania tuvo lugar el 26 de junio, mediante el cual cada país liberó a 160 militares
.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.