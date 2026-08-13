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Rusia presenta otra lista de militares ucranianos que ofrece entregar, pese a la negativa de Ucrania

Rusia presenta otra lista de militares ucranianos que ofrece entregar, pese a la negativa de Ucrania

Sputnik Mundo

La comisionada rusa para los Derechos Humanos, Yana Lantrátova, publicó una lista de 273 militares ucranianos que Rusia está dispuesta a entregar a Ucrania... 13.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-13T08:25+0000

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Además, puso de relieve que la mayoría de estos militares "se encuentran en territorio ruso desde 2022". En este contexto, destacó que la parte rusa está preparada para "entregarlos en cualquier momento" para lograr el regreso de sus ciudadanos de cautiverio.La víspera, la defensora del pueblo difundió los nombres de 224 personas que Kiev se niega a aceptar en el marco del proceso de intercambio. En total, durante el último mes, Rusia propuso a Ucrania tres listas diferentes, pero las autoridades ucranianas rechazan recibir a sus propios ciudadanos.El último intercambio de prisioneros entre Rusia y Ucrania tuvo lugar el 26 de junio, mediante el cual cada país liberó a 160 militares.

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