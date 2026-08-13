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Rusia tendría que responder recíprocamente a las acciones de Occidente contra sus buques, opina una experta

Rusia tendría que responder recíprocamente a las acciones de Occidente contra sus buques, opina una experta

Sputnik Mundo

Las acciones de los países occidentales sientan un nuevo precedente de violación del derecho internacional, comentó a Sputnik la experta turca Canan Tercan. Su... 13.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-13T18:21+0000

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Asimismo, declaró que tales acciones presagian "el inicio de una nueva etapa en lo que respecta al equilibrio internacional de poderes".En este contexto, en sus palabras, "el paso más lógico" por parte de Rusia es una respuesta recíproca. Es más, advirtió que esto podría traer consecuencias para el conflicto en Ucrania.El 23 de julio, la Unión Europea aprobó el 21.º paquete de sanciones contra Rusia, que, entre otras medidas, permite a sus Estados miembros confiscar y vender el crudo transportado por petroleros detenidos de la denominada flota fantasma.A su vez, Putin calificó de "piratería" los intentos de incautación de buques rusos. Además, aseveró que Rusia responderá de forma recíproca a cualquier intento de apoderarse de sus buques mercantes y podrá hacerlo en cualquier zona marítima.El líder ruso señaló que Moscú también toma nota de que las autoridades de varios países intentan restringir el movimiento de los buques rusos.

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