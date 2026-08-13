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Rusia tendría que responder recíprocamente a las acciones de Occidente contra sus buques, opina una experta
Rusia tendría que responder recíprocamente a las acciones de Occidente contra sus buques, opina una experta
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Las acciones de los países occidentales sientan un nuevo precedente de violación del derecho internacional, comentó a Sputnik la experta turca Canan Tercan. Su... 13.08.2026, Sputnik Mundo
2026-08-13T18:21+0000
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Asimismo, declaró que tales acciones presagian "el inicio de una nueva etapa en lo que respecta al equilibrio internacional de poderes".En este contexto, en sus palabras, "el paso más lógico" por parte de Rusia es una respuesta recíproca. Es más, advirtió que esto podría traer consecuencias para el conflicto en Ucrania.El 23 de julio, la Unión Europea aprobó el 21.º paquete de sanciones contra Rusia, que, entre otras medidas, permite a sus Estados miembros confiscar y vender el crudo transportado por petroleros detenidos de la denominada flota fantasma.A su vez, Putin calificó de "piratería" los intentos de incautación de buques rusos. Además, aseveró que Rusia responderá de forma recíproca a cualquier intento de apoderarse de sus buques mercantes y podrá hacerlo en cualquier zona marítima.El líder ruso señaló que Moscú también toma nota de que las autoridades de varios países intentan restringir el movimiento de los buques rusos.
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Rusia tendría que responder recíprocamente a las acciones de Occidente contra sus buques, opina una experta
Las acciones de los países occidentales sientan un nuevo precedente de violación del derecho internacional, comentó a Sputnik la experta turca Canan Tercan. Su comentario se produce después de que el presidente ruso Vladímir Putin advirtiera que Rusia responderá de forma recíproca en caso de que se incauten buques mercantes rusos.
"Se están produciendo intentos de capturar buques mercantes del país. Sin embargo, el derecho internacional guarda silencio al respecto debido a la crisis de Ucrania. Mientras tanto, no se aplican medidas similares a otros países", destacó la analista.
Asimismo, declaró que tales acciones presagian "el inicio de una nueva etapa en lo que respecta al equilibrio internacional de poderes".
En este contexto, en sus palabras, "el paso más lógico" por parte de Rusia es una respuesta recíproca. Es más, advirtió que esto podría traer consecuencias para el conflicto en Ucrania.
"En los puertos rusos hay buques que pertenecen a países occidentales. En el futuro, cabe esperar que se lleven a cabo operaciones contra ellos. Es probable que veamos medidas aún más contundentes por parte de Rusia en lo que respecta a la operación especial en Ucrania", concluyó.
El 23 de julio, la Unión Europea aprobó el 21.º paquete de sanciones contra Rusia, que, entre otras medidas, permite a sus Estados miembros confiscar y vender el crudo transportado por petroleros detenidos de la denominada flota fantasma.
A su vez, Putin calificó de "piratería" los intentos de incautación de buques rusos
. Además, aseveró que Rusia responderá de forma recíproca a cualquier intento de apoderarse de sus buques mercantes y podrá hacerlo en cualquier zona marítima.
El líder ruso señaló que Moscú también toma nota de que las autoridades de varios países intentan restringir el movimiento de los buques rusos.
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