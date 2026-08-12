Rusia tiene con qué "hacer entrar en razón" a quienes quieran capturar sus buques, asegura un experto
© Sputnik / Aleksandr GalperinLa corbeta rusa Gremiaschiy, de la Flota del Pacífico de Rusia
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Rusia cuenta con los medios necesarios para hacer frente a cualquier acción contra sus buques mercantes, declaró a Sputnik el capitán de navío retirado de la Armada rusa, Vasili Dandikin, al comentar las palabras del presidente ruso, Vladímir Putin, sobre la disposición de Moscú a responder ante cualquier intento de apoderarse de sus navíos.
"Responder de manera recíproca significa que detendremos a los buques que pertenezcan a Estados hostiles, así como a aquellos de los países que los apoyen", sugirió el exmilitar ruso.
Explicó que hay numerosos buques pertenecientes a esas naciones, atravesando el Pacífico, zona de responsabilidad de la Flota del Pacífico de Rusia, tal como lo mencionó el mandatario ruso.
Las intenciones de capturar buques mercantes rusos no son más que piratería, y los que contemplan la posibilidad de llevar a cabo estas acciones deben estar preparados para la respuesta simétrica de Moscú en cualquier zona marítima, declaró el presidente ruso, Vladímir Putin, al pronunciarse el 12 de agosto tras la conclusión de los ejercicios de la Flota del Pacífico rusa.
"Y actuaremos estrictamente dentro de los límites de lo que ellos hacen, pero como respuesta (...) Ellos comenzaron, nosotros continuaremos", supuso Dandikin al respecto.
En opinión del experto, esas medidas de respuesta podrían consistir, por ejemplo, en inspecciones y la detención de buques, la confiscación de sus cargamentos y otras acciones simétricas.
Rusia cuenta con todos los medios necesarios para "hacerles entrar en razón" a los adversarios, postuló. En este contexto, Dandikin mencionó las fuerzas especiales, las unidades de los marines, los buques, submarinos y aeronaves de diversos tipos a disposición del Estado euroasiático.
"No son simples palabras [de Vladímir Putin] — es una señal. Y creo que en breve la escucharán. Entre otras cosas, mediante la detención de sus buques en zonas donde menos se lo esperan", concluyó.
🇷🇺🚢 Putin promete una represalia "en cualquier lugar" ante los intentos de capturar buques mercantes rusos— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) August 12, 2026
Las intenciones de capturar buques mercantes rusos no son más que piratería, y los que contemplan la posibilidad de llevar a cabo estas acciones deben estar preparados… pic.twitter.com/VeK7Zki62D