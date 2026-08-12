https://noticiaslatam.lat/20260812/rusia-tiene-con-que-hacer-entrar-en-razon-a-quienes-quieran-capturar-sus-buques-asegura-un-experto-1174646673.html

Rusia tiene con qué "hacer entrar en razón" a quienes quieran capturar sus buques, asegura un experto

Rusia tiene con qué "hacer entrar en razón" a quienes quieran capturar sus buques, asegura un experto

Sputnik Mundo

Rusia cuenta con los medios necesarios para hacer frente a cualquier acción contra sus buques mercantes, declaró a Sputnik el capitán de navío retirado de la... 12.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-12T19:03+0000

2026-08-12T19:03+0000

2026-08-12T19:03+0000

defensa

🛡️ zonas de conflicto

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

💬 opinión y análisis

rusia

occidente

armada de rusia

vasili dandikin

flota del pacífico de rusia

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e6/09/06/1130127718_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_ec34c36c6f80d4ea81cdba67df2df2c8.jpg

Explicó que hay numerosos buques pertenecientes a esas naciones, atravesando el Pacífico, zona de responsabilidad de la Flota del Pacífico de Rusia, tal como lo mencionó el mandatario ruso. "Y actuaremos estrictamente dentro de los límites de lo que ellos hacen, pero como respuesta (...) Ellos comenzaron, nosotros continuaremos", supuso Dandikin al respecto.En opinión del experto, esas medidas de respuesta podrían consistir, por ejemplo, en inspecciones y la detención de buques, la confiscación de sus cargamentos y otras acciones simétricas. Rusia cuenta con todos los medios necesarios para "hacerles entrar en razón" a los adversarios, postuló. En este contexto, Dandikin mencionó las fuerzas especiales, las unidades de los marines, los buques, submarinos y aeronaves de diversos tipos a disposición del Estado euroasiático."No son simples palabras [de Vladímir Putin] — es una señal. Y creo que en breve la escucharán. Entre otras cosas, mediante la detención de sus buques en zonas donde menos se lo esperan", concluyó.

https://noticiaslatam.lat/20260726/putin-destaca-el-rol-de-la-armada-rusa-en-el-cumplimiento-de-las-tareas-de-la-operacion-militar-1174425949.html

occidente

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🛡️ zonas de conflicto, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 💬 opinión y análisis, rusia, occidente, armada de rusia, vasili dandikin, flota del pacífico de rusia