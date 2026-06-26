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Rusia y Ucrania realizan un canje de prisioneros de guerra
Rusia y Ucrania realizan un canje de prisioneros de guerra
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Un grupo de 160 militares rusos fue devuelto desde el territorio controlado por Kiev, informan desde el Ministerio de Defensa de Rusia. A cambio, se entregaron... 26.06.2026, Sputnik Mundo
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"El 26 de junio fueron devueltos 160 militares rusos desde el territorio controlado por el régimen de Kiev. A cambio fueron entregados 160 prisioneros de guerra de las Fuerzas Armadas de Ucrania", reza el comunicado.Actualmente, los soldados rusos se encuentran en Bielorrusia, donde la Comisionada de Derechos Humanos de Rusia, Yana Lantrátova, está trabajando con ellos, aclaran desde el organismo castrense.Después de recibir la ayuda médica y psicológica necesaria, los militares rusos serán trasladados a Rusia para su tratamiento y rehabilitación en los centros médicos del Ministerio de Defensa.Asimismo, la nota señala que "Emiratos Árabes Unidos brindó esfuerzos de mediación de carácter humanitario" respecto al canje.
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Rusia y Ucrania realizan un canje de prisioneros de guerra

12:51 GMT 26.06.2026
© Sputnik / Ilya Pitalev / Acceder al contenido multimediaSoldados rusos tras un intercambio de prisioneros de guerra entre Rusia y Ucrania
Soldados rusos tras un intercambio de prisioneros de guerra entre Rusia y Ucrania - Sputnik Mundo, 1920, 26.06.2026
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Un grupo de 160 militares rusos fue devuelto desde el territorio controlado por Kiev, informan desde el Ministerio de Defensa de Rusia. A cambio, se entregaron 160 prisioneros de guerra ucranianos.
"El 26 de junio fueron devueltos 160 militares rusos desde el territorio controlado por el régimen de Kiev. A cambio fueron entregados 160 prisioneros de guerra de las Fuerzas Armadas de Ucrania", reza el comunicado.
Actualmente, los soldados rusos se encuentran en Bielorrusia, donde la Comisionada de Derechos Humanos de Rusia, Yana Lantrátova, está trabajando con ellos, aclaran desde el organismo castrense.
Después de recibir la ayuda médica y psicológica necesaria, los militares rusos serán trasladados a Rusia para su tratamiento y rehabilitación en los centros médicos del Ministerio de Defensa.
Asimismo, la nota señala que "Emiratos Árabes Unidos brindó esfuerzos de mediación de carácter humanitario" respecto al canje.
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