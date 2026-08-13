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Rusia libera una localidad y derriba 1.150 drones en un día de combates
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Las FFAA de Rusia liberaron la localidad de Petrovka, en la república popular de Donetsk, y derribaron 1.150 aeronaves no tripuladas en una jornada de la... 13.08.2026, Sputnik Mundo
2026-08-13T11:32+0000
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El control de Petrovka facilita el avance de las tropas rusas hacia la frontera de la república popular de Donetsk, explican desde el ente castrense. De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió a más de 355 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 225 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó hasta 245 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 350 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 35 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 200 militares.La defensa antiaérea rusa interceptó 5 bombas con kits de guiado y planeo, 3 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars, al mismo tiempo que derribó 1.150 aeronaves no tripuladas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
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Rusia libera una localidad y derriba 1.150 drones en un día de combates
Las FFAA de Rusia liberaron la localidad de Petrovka, en la república popular de Donetsk, y derribaron 1.150 aeronaves no tripuladas en una jornada de la operación militar especial, informan desde el Ministerio de Defensa de Rusia. En cuanto a las bajas, Kiev perdió unos 1.410 militares en todos los frentes.
El control de Petrovka facilita el avance de las tropas rusas hacia la frontera de la república popular de Donetsk, explican desde el ente castrense.
De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió a más de 355 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 225 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó hasta 245 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 350 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 35 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 200 militares.
"Fuerzas rusas asestaron golpes contra instalaciones de la infraestructura energética, de combustible y de transporte utilizadas por las tropas de Kiev, centros logísticos, instalaciones de ensamblaje y lugares de almacenamiento de drones y sus componentes, así como puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios en 149 zonas", aclaran desde el ministerio.
La defensa antiaérea rusa interceptó 5 bombas con kits de guiado y planeo, 3 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars, al mismo tiempo que derribó 1.150 aeronaves no tripuladas.
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial
, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial, han sido destruidos 673 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 206.167 drones, 669 sistemas de misiles antiaéreos, 30.566 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.770 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 36.138 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 69.169 vehículos militares especiales.
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