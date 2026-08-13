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Rusia libera una localidad y derriba 1.150 drones en un día de combates

Rusia libera una localidad y derriba 1.150 drones en un día de combates

Sputnik Mundo

Las FFAA de Rusia liberaron la localidad de Petrovka, en la república popular de Donetsk, y derribaron 1.150 aeronaves no tripuladas en una jornada de la... 13.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-13T11:32+0000

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El control de Petrovka facilita el avance de las tropas rusas hacia la frontera de la república popular de Donetsk, explican desde el ente castrense. De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió a más de 355 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 225 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó hasta 245 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 350 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 35 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 200 militares.La defensa antiaérea rusa interceptó 5 bombas con kits de guiado y planeo, 3 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars, al mismo tiempo que derribó 1.150 aeronaves no tripuladas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

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