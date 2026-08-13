https://noticiaslatam.lat/20260813/putin-visita-por-primera-vez-el-archipielago-de-las-islas-kuriles-1174669386.html

Putin visita por primera vez el archipiélago de las islas Kuriles

Putin visita por primera vez el archipiélago de las islas Kuriles

Sputnik Mundo

El mandatario ruso Vladímir Putin llegó a la isla de Iturup, una de las cuatro que forman parte del archipiélago de las Kuriles del Sur. 13.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-13T09:02+0000

2026-08-13T09:02+0000

2026-08-14T11:03+0000

internacional

rusia

islas kuriles

vladímir putin

🌏 asia

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/08/0e/1174669177_0:0:2933:1651_1920x0_80_0_0_bcbf45ec394ce1b993539e9278b4d064.jpg

Putin comenzó su visita con un recorrido por la procesadora de pescados Yasni. Luego inspeccionó varias instalaciones sociales y mantuvo una reunión con el gobernador de la provincia de Sajalín, Valeri Limarenko.Previamente, Putin visitó la ciudad de Yuzhno-Sajalinsk, en la isla de Sajalín, y presenció la fase final de un ejercicio de la Flota del Pacífico.Por su parte, Japón expresó a Rusia su "enérgica protesta" por la visita de Putin. Desde hace décadas, Tokio reclama la devolución de las islas Iturup, Kunashir, Shikotan y Habomai, que Japón denomina "territorios del norte".Moscú, a su vez, subraya que esos territorios fueron traspasados a la Unión Soviética por acuerdos internacionales al término de la Segunda Guerra Mundial y que Rusia asumió la soberanía de dichos territorios como sucesora legal de la URSS.La Cancillería rusa subrayó en repetidas ocasiones que la soberanía rusa sobre estos territorios, que cuenta con el correspondiente reconocimiento jurídico internacional, no es objeto de duda alguna.

https://noticiaslatam.lat/20260809/mientras-tokio-guarda-silencio-el-alcalde-de-nagasaki-senala-al-responsable-por-el-bombardeo-1174602540.html

islas kuriles

🌏 asia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, islas kuriles, vladímir putin, 🌏 asia