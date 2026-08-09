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Mientras Tokio guarda silencio, el alcalde de Nagasaki señala al responsable por el bombardeo nuclear
Mientras Tokio guarda silencio, el alcalde de Nagasaki señala al responsable por el bombardeo nuclear
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En las ceremonias en memoria de las víctimas de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki, la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, no mencionó a... 09.08.2026, Sputnik Mundo
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Por su parte, Takaichi utilizó una formulación mucho más cauta. Habló de que "las catástrofes ocurridas hace 81 años en Nagasaki e Hiroshima nunca deben repetirse", pero no mencionó en ningún momento a Estados Unidos.La mandataria prometió respetar los tres principios no nucleares de Japón y continuar con medidas "realistas y prácticas" en el marco del Tratado de No Proliferación Nuclear. Sin embargo, no hizo referencia al Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, cuya adhesión había pedido el alcalde de Nagasaki.A su vez, el alcalde de Hiroshima, Kazumi Matsui, tampoco mencionó el papel de Washington en los bombardeos. En los últimos años, los primeros ministros japoneses han evitado mencionar a Estados Unidos en relación con los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. En la ceremonia del año pasado, el entonces jefe del Gobierno, Shigeru Ishiba, también omitió el papel de EEUU.Los bombardeos nucleares sobre ambas ciudades fueron perpetrados por EEUU al final de la Segunda Guerra Mundial con el objetivo de acelerar la capitulación de Japón. Se trata de los únicos casos en la historia en los que se han utilizado armas nucleares con fines bélicos.Como consecuencia de la explosión de la bomba lanzada sobre Hiroshima, murieron en un solo día, según diversas estimaciones, entre 70.000 y 100.000 personas. A finales de 1945, el número de víctimas ascendió a 140.000, incluyendo a quienes fallecieron posteriormente en hospitales a causa de las heridas y de la exposición a la radiación. Tres días después, EEUU lanzó una bomba atómica de plutonio llamada Fat Man sobre Nagasaki. Este ataque sin precedentes causó la muerte de unas 70.000-80.000 personas.A su vez, Washington sigue sin reconocer su responsabilidad moral por los bombardeos atómicos y continúa justificando sus acciones por "necesidad militar". El expresidente Joe Biden, quien participó en la cumbre del G7 celebrada en Hiroshima en mayo de 2023, al igual que Barack Obama —el primer presidente estadounidense en ejercicio en visitar el monumento conmemorativo en 2016—, no pidió perdón por los ataques nucleares.
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Mientras Tokio guarda silencio, el alcalde de Nagasaki señala al responsable por el bombardeo nuclear

14:04 GMT 09.08.2026
© REUTERS Manami YamadaLos asistentes se reúnen frente a la Estatua de la Paz de Nagasaki el día de una ceremonia que conmemora el 81 aniversario del bombardeo de Nagasaki en el Parque de la Paz
Los asistentes se reúnen frente a la Estatua de la Paz de Nagasaki el día de una ceremonia que conmemora el 81 aniversario del bombardeo de Nagasaki en el Parque de la Paz - Sputnik Mundo, 1920, 09.08.2026
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En las ceremonias en memoria de las víctimas de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki, la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, no mencionó a Estados Unidos. Sin embargo, el alcalde de la ciudad afectada, Shiro Suzuki, señaló públicamente al responsable de este ataque, que causó la muerte de más de 70.000 personas.

"El 9 de agosto de 1945, una sola bomba atómica, lanzada por un avión militar estadounidense, destruyó Nagasaki en un instante", afirmó el alcalde de Nagasaki, Shiro Suzuki, durante la ceremonia.

Por su parte, Takaichi utilizó una formulación mucho más cauta. Habló de que "las catástrofes ocurridas hace 81 años en Nagasaki e Hiroshima nunca deben repetirse", pero no mencionó en ningún momento a Estados Unidos.

La mandataria prometió respetar los tres principios no nucleares de Japón y continuar con medidas "realistas y prácticas" en el marco del Tratado de No Proliferación Nuclear. Sin embargo, no hizo referencia al Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, cuya adhesión había pedido el alcalde de Nagasaki.
A su vez, el alcalde de Hiroshima, Kazumi Matsui, tampoco mencionó el papel de Washington en los bombardeos.
En los últimos años, los primeros ministros japoneses han evitado mencionar a Estados Unidos en relación con los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. En la ceremonia del año pasado, el entonces jefe del Gobierno, Shigeru Ishiba, también omitió el papel de EEUU.
María Zajárova, portavoz de la Cancillería rusa - Sputnik Mundo, 1920, 06.08.2026
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En Hiroshima repiten discursos rusófobos y omiten el papel de EEUU en el bombardeo atómico, señala la Cancillería rusa
6 de agosto, 09:06 GMT
Los bombardeos nucleares sobre ambas ciudades fueron perpetrados por EEUU al final de la Segunda Guerra Mundial con el objetivo de acelerar la capitulación de Japón. Se trata de los únicos casos en la historia en los que se han utilizado armas nucleares con fines bélicos.
Como consecuencia de la explosión de la bomba lanzada sobre Hiroshima, murieron en un solo día, según diversas estimaciones, entre 70.000 y 100.000 personas. A finales de 1945, el número de víctimas ascendió a 140.000, incluyendo a quienes fallecieron posteriormente en hospitales a causa de las heridas y de la exposición a la radiación.
Tres días después, EEUU lanzó una bomba atómica de plutonio llamada Fat Man sobre Nagasaki. Este ataque sin precedentes causó la muerte de unas 70.000-80.000 personas.
A su vez, Washington sigue sin reconocer su responsabilidad moral por los bombardeos atómicos y continúa justificando sus acciones por "necesidad militar". El expresidente Joe Biden, quien participó en la cumbre del G7 celebrada en Hiroshima en mayo de 2023, al igual que Barack Obama —el primer presidente estadounidense en ejercicio en visitar el monumento conmemorativo en 2016—, no pidió perdón por los ataques nucleares.
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