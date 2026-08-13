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No se puede dividir a pueblos: Rusia reafirma su solidaridad con Cuba en el centenario de Fidel | Videos
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Rusia mantiene su disposición a brindar el apoyo al país caribeño, comentó en una exclusiva con Sputnik el vicecanciller ruso, Serguéi Riabkov, en un evento... 13.08.2026, Sputnik Mundo
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Moscú se solidariza con Cuba y reafirma "su compromiso inquebrantable" con los ideales de "la lucha por un futuro mejor" que lleva el país caribeño bajo la dirección de su actual liderazgo, confirmó Riabkov.De acuerdo con el vicecanciller, la parte rusa seguirá brindado apoyo a La Habana, mientras que los intentos de separar a los dos países no tendrán éxito.En palabras del alto diplomático, estos temas estarán presentes en los actos conmemorativos que se llevarán a cabo en la capital rusa, dedicados al centenario del nacimiento de Fidel Castro.Referiéndose a la personalidad del líder de la Revolución Cubana, el vicecanciller ruso mencionó que Fidel Castro encarna la fuerza de voluntad y del espíritu capaces de hacer frente a la enorme presión externa. La visión de Castro sobre el futuro de su país "es la independencia y una vía de desarrollo soberana y una resistencia al hegemonismo y a las prácticas imperialistas", indicó Riabkov.También recordó el legado de Castro, especialmente en el contexto de la presión actual que ejerce el Occidente colectivo sobre aquellas naciones que "se adhieren a un camino de desarrollo autóctono"."Сuando el Occidente contemporáneo dicta sus condiciones a esos países e intenta chantajearlos, lo que Fidel Castro encarnó en su vida y en su lucha es el mejor ejemplo de que la fuerza de voluntad y de espíritu puede hacer frente a enormes máquinas militares y económicas. Todos deberíamos recordarlo", cerró.
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No se puede dividir a nuestros pueblos: Moscú reafirma su solidaridad con La Habana
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"Todos deberíamos recordarlo": el vicecanciller ruso expone en qué consiste el ideal de Fidel
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16:13 GMT 13.08.2026 (actualizado: 17:04 GMT 13.08.2026)
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Rusia mantiene su disposición a brindar el apoyo al país caribeño, comentó en una exclusiva con Sputnik el vicecanciller ruso, Serguéi Riabkov, en un evento celebrado en Moscú para conmemorar el centenario del nacimiento del líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro.
Moscú se solidariza con Cuba y reafirma "su compromiso inquebrantable" con los ideales de "la lucha por un futuro mejor" que lleva el país caribeño bajo la dirección de su actual liderazgo, confirmó Riabkov.
De acuerdo con el vicecanciller, la parte rusa seguirá brindado apoyo a La Habana, mientras que los intentos de separar a los dos países no tendrán éxito.
"Nuestra firmeza y nuestra determinación son inquebrantables, no se pueden socavar ni desde afuera ni mediante intentos de dividir a nuestros pueblos o de borrar la memoria histórica", postuló.
En palabras del alto diplomático, estos temas estarán presentes en los actos conmemorativos que se llevarán a cabo en la capital rusa, dedicados al centenario del nacimiento de Fidel Castro.
Referiéndose a la personalidad del líder de la Revolución Cubana, el vicecanciller ruso mencionó que Fidel Castro encarna la fuerza de voluntad y del espíritu capaces de hacer frente a la enorme presión externa
. La visión de Castro sobre el futuro de su país "es la independencia y una vía de desarrollo soberana y una resistencia al hegemonismo y a las prácticas imperialistas", indicó Riabkov.
También recordó el legado de Castro, especialmente en el contexto de la presión actual que ejerce el Occidente colectivo sobre aquellas naciones que "se adhieren a un camino de desarrollo autóctono".
"Сuando el Occidente contemporáneo dicta sus condiciones a esos países
e intenta chantajearlos, lo que Fidel Castro encarnó en su vida y en su lucha es el mejor ejemplo de que la fuerza de voluntad y de espíritu puede hacer frente a enormes máquinas militares y económicas. Todos deberíamos recordarlo", cerró.