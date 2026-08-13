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"Un ejemplo para el mundo": Fidel Castro desde la memoria de dos mujeres nicaragüenses

"Un ejemplo para el mundo": Fidel Castro desde la memoria de dos mujeres nicaragüenses

Sputnik Mundo

La noche del 18 de julio de 1980, Doris Tijerino Haslam, tenía bajo su responsabilidad la seguridad de la plaza donde Nicaragua celebraría el primer... 13.08.2026, Sputnik Mundo

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Entre las personalidades que llegarían a Managua para acompañar la celebración estaba Fidel Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana, cuya presencia tenía un profundo significado político y simbólico para Nicaragua.Fidel había llegado a Managua esa misma noche, y al día siguiente compartiría con miles de nicaragüenses los festejos por el primer aniversario del triunfo revolucionario.Pero para Doris Tijerino aquella visita no era solamente un acontecimiento político. Era también el encuentro cercano con un hombre al que había conocido años atrás en Cuba y cuya figura había seguido desde los tiempos de la lucha guerrillera contra la dictadura somocista.Aquella noche, mientras se ultimaban los detalles de seguridad, Doris tomó una decisión que hoy recuerda entre risas: decidió quedarse sentada en la misma silla donde Fidel estaría al día siguiente.Sentada en la silla de FidelLa escena resume, en cierta manera, la intensidad de aquellos años: Nicaragua acababa de conquistar su revolución, Cuba llevaba más de dos décadas defendiendo la suya y ambas naciones enfrentaban el acecho y las presiones del poder de Estados Unidos.La comandante guerrillera del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), fue testigo y protagonista de aquel momento histórico. Y décadas después, conserva en la memoria no solo al dirigente revolucionario, sino también al hombre que vio de cerca, escuchó y con quien tuvo distintos encuentros.Su historia con el líder cubano había comenzado en 1977, durante uno de sus viajes a Cuba. Pero fue en aquellos días de julio de 1980, en Managua, el tiempo volvió a ponerlos frente a frente."Lo había visto en eventos internacionales de la lucha por la paz. [Me impresionó] la capacidad de decirle a uno las cosas sin que uno se sintiese ofendido ni disminuido porque tenía una gran capacidad de enseñar, de entender que no todo el mundo tenía su nivel de desarrollo intelectual y me impresionó mucho el apoyo, el gran respaldo que le daba al trabajo de las mujeres en la misma Cuba, y no en vano; por eso tuvo siempre a su lado a Vilma Espin, que era la principal dirigente de las mujeres cubanas", sostuvo Tijerino.La sonrisa de la RevoluciónDos años después de aquel encuentro de Fidel con Doris Tijerino en Managua, otra joven nicaragüense tendría la oportunidad de conocerlo de cerca. Era Brenda Rocha, tenía apenas 15 años, cuando fue atacada por la contrarrevolución en una comunidad minera del municipio de Bonanza, en el Caribe Norte de este país centroamericano.Ella sobrevivió a la embestida de los mercenarios contra la planta hidroeléctrica Salto Grande, el 24 de julio de 1982. Recibió 14 impactos de bala, perdió su brazo derecho y quedó con graves heridas en ambas piernas. Siete de sus compañeros, jóvenes militantes sandinistas, murieron.Dos años después del triunfo de la Revolución Popular Sandinista, aquella adolescente con graves lesiones viajaba hacia la Unión Soviética para continuar su tratamiento. El avión hizo escala en La Habana.En diálogo con Sputnik, Rocha, hoy presidenta del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua, relata que Fidel Castro estaba esperándola."Preguntó, '¿Esta es la niña?', sí, ella es la niña, le dijo el comandante [Tomás] Borges", el fundador del FSLN, que acompañaba a Brenda, en ese viaje y la llamó "la sonrisa de la Revolución", describió Rocha.En 1983, Rocha volvió a encontrarse con Fidel durante el Festival de la Juventud en La Habana. Uno de los momentos que conserva con mayor emoción ocurrió en el Cuartel Moncada, cuando el líder cubano le entregó, junto a la guerrillera Alma Nubia Baltonado, la medalla Abel Santamaría."El comandante Fidel me dijo: 'Abel, para mí significa heroísmo, significa amor, significa entrega'. Nos dijo que nos estaba entregando esa medalla en nombre del pueblo de Cuba [para] los jóvenes de Nicaragua".La huella de FidelEn el centenario de su natalicio, Doris Tijerino y Brenda Rocha vuelven a aquellos encuentros, para recuperar desde sus propias experiencias, la memoria con Fidel y la huella que dejó en la vida de los nicaragüenses.Ambas sitúan hoy la figura del líder cubano en un escenario latinoamericano y mundial; que, desde sus miradas, vuelve a estar marcado por la agresión imperial, la defensa de la soberanía y los enfrentamientos con la hegemonía de Washington.Para estas revolucionarias nicaragüenses, Fidel sigue siendo la figura más influyente de la historia contemporánea de Latinoamérica y el Caribe; un dirigente que convirtió la resistencia al poder estadounidense en uno de los principales ejes de su trayectoria, que supervive en la revolución nicaragüense."Para mí la importancia es que demostramos que el imperio se puede derrotar", subrayó Tijerino.A cien años de su nacimiento, la defensa de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos que Fidel convirtió en una postulado de su lucha, permanecen, para Rocha, como principios de plena vigencia.

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